MotoGP Avustralya GP

Hastalık yaşayan Mir, Malezya GP’de piste geri dönüyor

Gizemli bir hastalık nedeniyle eylül ayından bu yana pistlerden uzak kalan Joan Mir, Malezya Grand Prix’si ile geri döneceğini duyurdu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 24 Eki 2026 17:00

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Joan Mir, Honda HRC

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

San Marino Grand Prix’sinde yaşadığı güç kaybı ve hastalık belirtileri sonrası Avusturya, Japonya ve Endonezya yarışlarını kaçıran Joan Mir, Honda’yı ve taraftarları sevindiren müjdeyi verdi.

Sosyal medya hesabından arazi motosikletiyle bir fotoğrafını paylaşan 2020 şampiyonu, fotoğrafın altına düştüğü "Malezya’da görüşmek üzere" notuyla Sepang’da piste çıkacağını ilan etti.

Honda ile son dördüncü yarışına çıkacak olan Mir, önümüzdeki sezon Gresini takımına geçmeye hazırlanırken, takım arkadaşı Luca Marini’nin sağlık durumu da belirsizliğini koruyor.

Avustralya’da virüse yakalanan Marini’nin durumu hakkında açıklama yapan MotoGP Başhekimi Angel Charte, sürücünün son durumuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Luca Marini son bir haftadır viral bir enfeksiyonla boğuşuyor ve üç dört gün boyunca yüksek ateşle mücadele etti.”

“Son 48 ila 72 saattir virüsün neden olduğu, hem üst hem de alt vücudunu etkileyen ciddi bir kas halsizliğinden şikayetçi.”

“Cumartesi sabahı yapılan son muayenesinde aynı semptomları gösterdiği için yarışa elverişsiz ilan edildi. Durumu Malezya’da yeniden değerlendirilecek."

Luca Marini, Honda HRC

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

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