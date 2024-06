Hamilton, Ducati fabrika takımına geçen Marquez'e destek verdi

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marquez, tıpkı Mercedes'te geçirdiği 12 sezonun ardından yeni bir mücadele için gelecek sezon Ferrari'ye katılmayı tercih eden Hamilton gibi, 2025 için İtalyan bir takımla -yani Ducati ile- anlaştı.

31 yaşındaki Marquez, son yıllarda göz, kol ve omuz sakatlıklarıyla mücadele etti ve sonunda Honda ile yollarını ayırdı.

Sonrasında Ducati'nin müşteri takımı Gresini'ye geçen Marquez, burada fabrika takımına geçmesini sağlayacak kadar iyi performans sergiledi.

Bir MotoGP hayranı olan ve daha önce Valentino Rossi'nin MotoGP motosikletini süren Hamilton, Marquez'e destek verdi.

İngiliz pilot, "Bu harika bir haber."

"O gerçekten inanılmaz biri. MotoGP'yi seviyorum ve sporun geleceği için de gerçekten heyecanlıyım."

"Geçtiğimiz yıllarda Liberty ve Formula 1'de olanlardan çok şey öğreneceklerini ve çok fazla büyüme yaşanacağını düşünüyorum. Fakat yarışın kendisi inanılmaz."

"Marquez'i Ducati üzerinde görmek de harika olacak. Yani, Ducati her zaman çok havalı bir motosiklet olmuştur.

"Bir sporcunun veya sürücünün bakış açısından, bu benzer bir durum olabilir çünkü uzun zamandır bir işi yapıyorsunuz. Sonrasında yeni bir şeye, yeni bir ortama ve birlikte çalışacağınız yeni insanlara ve yeni zorluklara sahip oluyorsunuz. Bu aslında harika bir şey."

"Aynı zamanda gerginlik ve emin olmadığınız şeyler de var, örneğin bir ortama nasıl uyum sağlayacağınızı bilmiyorsunuz. Fakat bu heyecan verici. Yeni bir ortamda hoş karşılanmak harika bir şey. Yani, evet, bence bu gerçekten harika."

"Onu o motosikletin üzerinde görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

