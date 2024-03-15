Guidotti: "Sürücü kadromuzda Marquez ve Acosta'ya sahip olmak 'harika' olurdu"

Geçen yılın sonunda Honda'dan ayrılmayı düşünen Marquez için KTM olası bir hedef olarak görülüyordu, ancak altı kez MotoGP Şampiyonu sonunda uydu takımı Gresini aracılığıyla Ducati'ye katılmayı seçti.

Ancak bu İspanyol sürücünün hiçbir zaman bir RC16'da yer almayacağı anlamına gelmiyor, özellikle de Gresini ile olan sözleşmesi sadece tek bir sezon sürecekken.

Her ne kadar KTM'nin elinde 2026 sonuna kadar Brad Binder olsa ve çaylak Acosta MotoGP'deki başarısını şimdiden kanıtlamış olsa da, Marquez'in eklenmesi Avusturyalı markanın ilk premier sınıf şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı olacaktır.

Daha önce 125cc sınıfında birlikte çalıştığı Marquez'i işe alma olasılığı hakkında konuşan Guidotti, altı kez şampiyon olan Marquez'in Acosta ile birlikte KTM'nin 'rüya takımında' yer alma ihtimalini ilgi çekici olarak nitelendirdi.

Guidotti Sky Sport Italia'ya verdiği demeçte, "Pedro yanınızdayken mükemmel takımı aramak zorunda değiliz, bu yüzden alınacak kararlara şimdiden iyi bir başlangıç yapıyoruz."

"Marc'a gelince, her halükarda ona sahip olmayı çok istediğimi saklamayacağım. Her ikisine de sahip olmak harika olurdu."

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Fotoğraf: GasGas Factory Racing

Son Moto2 şampiyonu Acosta, Marquez'den bu yana birinci sınıfa yükselen en yetenekli sürücü olarak görülüyor ve bu da iki İspanyol arasında bir dizi karşılaştırmaya yol açıyor.

Acosta, geçtiğimiz Pazar günü Katar'da düzenlenen açılış turunda kendisinden daha deneyimli olan vatandaşıyla mücadele etti ve hatta 21 turun 12'sinde dördüncü sıra için cesur bir geçiş yapmayı başardı. Ancak aşınmış lastikler ve bazı fiziksel sorunlarla mücadele ederek dokuzuncu sıraya geriledi.

Yine de MotoGP'deki ilk hafta sonunu tamamlamak için sağlam bir yoldu ve sprintte sekizinci oldu.

Acosta'nın Losail Uluslararası Pisti'ndeki performansını özetleyen Guidotti şunları söyledi: "Pedro motosikletle iyi anlaştı ve bu çok önemli."

"Çabuk öğreniyor ve içinde bulunduğu durumdan en iyi şekilde yararlandı."