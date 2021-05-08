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MotoGP / Fransa GP Haberler

Espargao: "Gresini’nin, Aprilia MotoGP’nin uydu takımı haline gelmesi 'duygusal' olur"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
German Garcia Casanovs
Çeviren:
Selin Elif Köse

Aleix Espargaro, şubatta Fausto Gresini’nin vefatı ardından Gresini Racing MotoGP’nin 2022’de Aprilia’nın resmi uydu takımı haline gelmesinin “duygusal” olacağına inanıyor.

Espargao: "Gresini’nin, Aprilia MotoGP’nin uydu takımı haline gelmesi 'duygusal' olur"

İki kez 125cc dünya şampiyonu ve eski takım patronu Gresini şubatta COVID-19 ile verdiği mücadeleyi kaybederek hayata gözlerini yumdu.

Geçtiğimiz hafta, 2022 itibariyle MotoGP’de bağımsız bir takım olacak Gresini Racing’in başına takım patronu olarak Gresini’nin eşi Nadia Padovani’nin geçeceği duyuruldu. 

2026’ya kadar MotoGP’de kalacağını kesinleştiren Aprilia takımı, 2015’ten beri fabrikada Gresini ile yürüttüğü çalışmalara son verecek ama takımlar uydu ortaklığı yaparlarsa müttefik olarak kalabilirler.

Aprilia, 2022’de piste iki motosiklet daha çıkarmak konusunda henüz karasız ama Espargaro bunun marka için “çok önemli” olduğunu düşünüyor ve “Fausto’nun eşi”nin bir Aprilia “B takımı projesi” yürütmesinin güzel olabileceğini hissediyor.

Espargaro konu hakkında şöyle konuştu: “Gelişmemiz için bir uydu takımımızın olması çok önemli.”

“Bunun belirgin örneklerini KTM ve Ducati’de gördük. Ana takımın önde değilken uydu takımın orada oluyor.”

“Bu takımlarda, dört motosikletin seviyeyi artırdığını gördük.”

“Bu motosikletlerin Valetino [Rossi]’nin takımına mı Gresini takımına mi gideceğini göreceğiz. Eğer Gresini’ye giderse bu çok duygusal olur ve Fausto’nun eşi Aprilia’nın B takımı projesini devam ettirmiş olur ama bunu söylemek için daha çok erken.”

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini bike

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini bike

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi, VR46 takımının 2022’de MotoGP’ye katılması hakkında Aprilia, Suzuki, Yamaha ve Ducati ile konuştuğunu ve gelecek haftalarda bir karara varılacağını açıkladı.

Aprilia’nın uydu takımı planları gerçekleşirse Espargaro, gelişim gösterebilmeleri için bu yeni iki motosikletin fabrika takımınınkilerle aynı olması gerektiğini düşünüyor.

“[Aprilia’nın CEO’su] Massimo Rivola’yla  her zaman bir uydu takımımız olmasıyla ilgili konuştum ve bunu arka planda ne olup bittiğini bilmeden yaptım.”

“Ayrıca takımın benimkiyle aynı motosiklete sahip olması gerektiğini söyledim çünkü karşılaştırma yapabilmek için mesela Dovi [Andrea Dovizioso]’de pozitif bir şey görürsek bunu motosikleti geliştirmekte kullanabiliriz.”

“Bence 4 aynı motosiklet bize çok fazla şey katar ve her sürücü istediğini yapar. Böyle olup olamayacağını göreceğiz.”

Espargaro, 2021’de Aprilia’nın güncellenmiş RS-GP’si ile en iyi sezon başlangıcını yaptı ve 4 yarışın ardından 35 puan alarak sürücü sıralamalarında 7. sıraya yerleşti.

Portekiz ve İspanya Grand Prix’lerini üst üste ilk 6’da bitirerek bu 4 yarışla, 2020 sezonu boyunca kazandığı toplam 42 puandan sadece 7 puan geride bulunuyor.

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Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Editör Lewis Duncan

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