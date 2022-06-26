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Resmi: Alex Marquez, 2023'te Gresini'de yarışacak

Gresini Racing MotoGP takımı, 2023'te Fabio Di Giannantonio'nin yanında Alex Marquez'in yer alacağını açıkladı ve Alex Rins'in LCR hamlesinin önünü açtı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Resmi: Alex Marquez, 2023'te Gresini'de yarışacak
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Motorsport.com tarafından ilk kez Hollanda Grand Prix hafta sonunda bildirildiği üzere, Suzuki sürücüsü Rins, gelecek sezon fabrika motosikletinde LCR'ye katılmak için Honda ile anlaşma yapmaya çok yakın.

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Bu, Marquez'in LCR'deki yerine mal oluyordu ve takım patronu Lucio Cecchinello, Cuma günü Assen'de 2019 Moto2 dünya şampiyonunun 2023'te takımdan ayrılacağını doğruladı.

Marquez'in LCR'deki yeri bir süredir sallantıdaydı ve yerini alabilecek isimler arasında Jack Miller, Miguel Oliveira ve Rins vardı. Fakat Marquez de Honda motosikletini sürmenin zorlukları yüzünden hayal kırıklığına uğramıştı.

Gresini, Hollanda GP öncesinde Marquez'in 2023'te fabrika Ducati motosikletiyle takıma katılacağını açıkladı.

Bunun yanı sıra Mugello'da pole alan Di Giannantonio'nun da 2023'te takımda kalacağı doğrulandı.

Marquez, "Team Gresini MotoGP'ye katılacağımı açıklamaktan gerçekten mutluyum ve ayrıca bu yeni maceraya başlayacağım için çok heyecanlıyım: bu sınıfa ilk katıldığımda sahip olduğum motivasyonu geri kazanmak için bu değişikliği yapmak benim için çok önemliydi."

"Benim için en iyi seçenek buydu, bu şampiyonanın tarihinin yazılmasına yardım eden bir takımla olmak."

"Nadia Padovani ve tüm GR ekibine bana inandıkları için teşekkür etmek istiyorum."

"Önümde, 2023'e en motive şekilde başlamadan önce en iyisini yapmam gereken hâlâ yarım bir sezon var." dedi.

Marquez ve Di Giannantonio, Ducati'nin yerine doğrudan Gresini ile anlaşma imzaladılar.

Mevcut Gresini sürücüsü Enea Bastianini, Ducati ile 2023 için yeni bir anlaşma imzaladı ancak henüz Francesco Bagnaia ile fabrika ekibine mi katılacağı yoksa Jorge Martin'in yerine Pramac'a mı geleceği belli değil.

Oliveira'nın gelecek yıl RNF Racing'e katılması olası ve Miller'ın 2023 için fabrika KTM ekibinde halihazırda bir anlaşması var.

Rins'in, LCR'ye katılmak için Honda ile iki yıllık anlaşma imzaladığının yakın zamanda duyurulması bekleniyor. Mevcut takım arkadaşı Joan Mir ise fabrika HRC takımında Pol Espargaro'nun yerini almaya hazırlanıyor.

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