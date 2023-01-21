Gresini Racing, 2023 MotoGP motosikletinin örtüsünü kaldırdı

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Fausto Gresini tarafından kurulan Gresini Racing, takımla dört zafere ulaşan ve yılın büyük bölümünde şampiyonluk için mücadele eden Enea Bastianini sayesinde 2022 sezonunda büyük bir çıkış yakalamıştı.

2021'in sonunda Aprilia ile bağlarını koparan Gresini Racing, 2014'ten bu yana ilk kez bağımsız bir takım olarak hareket etti.

Gresini'nin başarısı, Fausto Gresini'nin vefatından sonra geldi; Çifte 125cc dünya şampiyonu, COVID-19'a yakalanmasının ardından 2021'in Şubat ayında hayatını kaybetmişti.

Takım, Aprilia ile yollarını ayırmasının ardından Ducati ile çalışmaya başlamıştı, bu ortaklık yeni sezonda da devam edecek. Bu yıl Bastianini'nin yerini Alex Marquez alırken, yanında Fabio di Giannantonio olacak.

Cumartesi sabahı İtalya'da yapılan lansmanla, yeni Gresini MotoGP motosikleti tanıtıldı ve takımın 2022'deki renk düzenini koruduğu ancak açık mavinin yanında daha belirgin bir Ducati kırmızı kullanıldığı görüldü.

Marquez, "Takıma katıldığımdan beri harika hissediyorum ve önümüzdeki yıl için heyecanlıyım."

Alex Marquez, Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing Photo by: Gresini Racing

"Valensiya'da bir günlüğüne Ducati ile sürüş yapma fırsatımız oldu, potansiyel yerindeydi ama limitte değildim, bu yüzden bunu iyi anlamak ve bundan en iyi şekilde faydalanmak gerekiyor."

"Fakat ilk hissiyat çok güzeldi. Bu motosikletin şampiyonluk için savaşabileceğini biliyoruz." dedi.

2023'te yeni takım şefi Frankie Carchedi ile çalışacak olan Di Giannantonio ise, "Valensiya'daki test gerçekten iyi geçti ve Malezya testinde bazı yeni parçaların testi konusunda büyük bir beklentimiz var." açıklamasında bulundu.

Bastianini, 2023 için dünya şampiyonu Francesco Bagnaia'nın yanında yarışmak üzere Ducati fabrika takımına geçiş yaptı.

Gresini bunun üzerine, 2020 yılında Honda ile MotoGP'ye adım atan ancak LCR ile son iki yılda epey zorluk çeken Marquez ile anlaştı.

Gresini, 2023'te fabrika takımı, Pramac ve VR46 ile berabet gridde Ducati motosikleti kullanan dört Ducati takımdan biri olacak.

Gresini Racing Ducati Desmosedici Photo by: Gresini Racing