Gresini Racing, 2022 MotoGP motosikletini tanıttı!

2002'den beri ana sınıfta tam zamanlı olarak yarışan İtalyan takım, 2015 yılında Aprilia'nın fabrika takımını yönetiyordu ve taraflar, yedi yıllık birlikteliğin ardından 2021 sezonunun sonunda yollarını ayırdılar. Bu da Gresini Racing'in 2022'de bağımsız bir takım olarak spora döneceği anlamına geliyor.

Takımın kurucusu ve patronu Fausto Gresini, geçen yıl COVID-19 nedeniyle trajik şekilde hayatını kaybetmişti.

Bu vefatın ardından takımın geleceği şüpheli olsa da, Gresini'nin eşi Nadia Padovani'nin yönetiminde 2022 planlarını gerçeğe dönüştürdü.

Enea Bastianini, Gresini Racing Fotoğraf: Gresini Racing

Üretici olarak Ducati ile iki yıllık bir anlaşma imzalayan Gresini, bu yıl iki Ducati GP21 ile mücadele edecek. Takımın yarış pilotları, Avintia ile ilk yılını geride bırakan Enea Bastianini ve Moto2 sürücüsü Fabio di Giannantonio olacak.

Cumartesi sabahı gerçekleştirilen lansmanla beraber Gresini, Aldo Drudi tarafından tasarlanan yeni renk düzenini tanıttı.

Böylelikle Gresini, 2022 motosikletinin örtüsünü kaldıran ilk takım oldu.

Padovani, "Nihayet oldukça inandığımız ve geride kalan yılda durmadan çalıştığımız projeyi sunuyoruz."

Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing Photo by: Gresini Racing

"Çok motiveyiz ve yeni motosikletini tanıtan ilk takım olduk. Ayrıca motosikletimizin gerçekten çok güzel göründüğüne inanıyorum ve umarım herkes beğenir."

“Fausto'nun bizi gördüğünü ve bunun için ailesiyle gurur duyduğunu düşünmeye çalışıyorum."

"Hem Diggia'yı hem de Enea'yı çok zinde ve başlamaya hazır olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Gresini, 2022 MotoGP projesine başlamasının ardından diğer serilerdeki varlığını azalttı ve Moto3 projesini sonlandırdı.

Ducati patronu Gigi Dall'Igna, takım lansmanı sırasında Gresini'nin 2022'de Ducati Corse'dan "tam destek" alacağını doğruladı.

Bike of Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gresini Racing