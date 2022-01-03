Gresini, MotoGP takımının, takım sahibinin vefatının ardından dağılacağından korkmuş

İki kez 125cc dünya şampiyonu Gresini, COVID-19 ile uzun bir savaşın ardından Şubat ayında trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Takım, Gresini'nin ölümünün ardından, eşi Nadia Padovani'nin takım sahibi ve müdürü olarak görevi devralmasıyla MotoGP'ye olan bağlılığını yeniden kazandı.

Gresini ekibi 2021'de Aprilia ile en güçlü sezonunu yaşadı ve Silverstone'da Aleix Espargaro ile marka için çığır açan bir podyum elde etti. Fabio Di Giannantonio da takım adına Moto2 İspanya Grand Prix'sini kazandı.

Gresini Ticari ve Pazarlama Direktörü Carlo Merlini, "2021 bizim için şu ana kadar çok zor bir yıl oldu."

“Şubat ayına, duygusal ve aynı zamanda profesyonel anlamda kocaman bir boşluk yaratan, Fausto'nun kaybıyla başladık.

"Kalan boşluk o kadar büyüktü ki bir süre başaramayacağımızı düşündük."

"Fakat bu çok kısa sürdü çünkü hemen ardından Fausto'nun ailesi, Nadia ve diğer herkes bu hayali, projeyi ve mirası korumak, içerisinde yer almak ve her şeyi ileri götürmek istedi."

"Birkaç ay sonra geriye doğru bakarsak, diğer seçeneğimiz durmak olurdu."

"Bence şimdi herkes Team Gresini'nin hâlâ padokta olduğunu ve projeye devam ettiğini görmekten mutlu."

"Padoktaki herkesten yardım ve destek almak bizim için çok önemliydi."

"Pistteki sonuçlar iyi oldu, eminim Fausto, Aprilia'yı birlikte yedi yıl çalıştıktan sonra podyumda görmeyi çok isterdi."

"Moto2'de yarışlar kazanmaya geri döndük. Bu yüzden umarım bize yukarıdan bakıyor ve bizim için tezahürat yapıyordur.” dedi.

Gresini, 2022 için gerçek bir bağımsız takım olmaya geri döndü ve Aprilia ile güçlerini birleştirmeden önce en son 2014'te uydu takımı olarak yarışan Ducati ile yer alacak.

2014-2018 yılları arasında Moto3'te Gresini için yarışan Enea Bastainini ve Di Giannantonio ile, bir yaşındaki Ducati'lerle yarışacaklar.

Gresini, 2022'de üç Ducati uydu ekibinden biri olacak ve fabrika Ducati ekibi, Pramac, Gresini ve VR46 arasındaki toplam Desmosedici sayısını sekize çıkaracak.