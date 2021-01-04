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MotoGP / Son dakika

Gresini MotoGP takım patronunun durumu kritik fakat stabil

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Gresini MotoGP takım patronunun durumu kritik fakat stabil
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Gresini MotoGP takım patronu Fausto Gresini'nin durumu, COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından kritik fakat stabil durumda.

Gresini, Noel'den hemen COVID-19'a yakalandı ve 27 Aralık'ta Imola'da bir hastaneye kaldırıldı.

Deneyimli MotoGP takım patronunun durumu kötüye gitti ve ardından Bologna'daki bir hastaneye götürüldü. Burada yapay komaya girdi.

Doktorlar cuma günü yaptıkları açıklamada, Gresini'yi komadan çıkarma sürecine yavaş yavaş başlayacaklarını belirttiler.

Gresini ekibinden Pazartesi günü yayınlanan son açıklamada Fausto Gresini'nin durumunun kritik olduğu ve yapay solunum cihazıyla desteklendiği belirtildi.

Dr. Nicola Cilloni'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Fausto Gresini'nin genel sağlık koşulları her ne kadar ciddi olsa da stabil."

“Kan oksijeni seviyesi hâlâ yeterli düzeyde olmadığı için yapay bir solunum cihazına bağlı kalmaya devam ediyor. Fakat ilaçlar kesildi."

"Önümüzdeki birkaç gün içerisinde, hastalığın seyrini doğrulamak amacıyla radyolojik araştırmalar yapılacak."

Şimdiye kadar Valentino Rossi de dahil olmak üzere MotoGP dünyasından bazı isimler COVID-19'a yakalanmıştı. Ancak hemen hemen hepsi küçük belirtilerle bu süreci atlattılar.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Lewis Duncan

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