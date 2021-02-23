Gresini MotoGP takım patronu Fausto, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

MotoGP tarihinin önemli figürleri arasında yer alan Gresini, Noel'den hemen önce COVID-19'a yakalandı ve 27 Aralık'ta Imola'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Durumunun kötüye gitmesinin ardından, Bologna'daki bir COVID bakım servisine transfer edildi ve o günden bu yana aynı hastanedeydi.

Başlangıçta komaya giren ve yapay solunum cihazı ile nefes alabilen Gresini, Ocak ayında iyileşmeye başlayınca komadan çıkarıldı.

Ancak son haftalarda, virüsün neden olduğu zatürrenin etkisi artınca, doktorlar da kendisini yeniden komaya sokmak zorunda kaldılar.

Gresini ekibi, Salı sabahı yaptığı açıklama ile 60 yaşındaki Gresi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gresini, 1983 ve 1994 yılları arasında 125cc'de yer almış ve hem 1985 hem de 1987'de Garelli ile şampiyon olmuştu.

Yarışmayı bıraktıktan sonra kendi ekibini yöneten ve 2015 yılında Honda ile yollarını ayırmasının ardından Aprilia'nın fabrika ekibini yönetmeye başlayan Gresini, 2022 yılında bağımsız olarak gridde yer alacaklarını açıklamıştı.