Marquez'in 2024'te yarışacağı Gresini renk düzeni tanıtıldı

Altı kez premier sınıf dünya şampiyonu olan Marquez, 2013 yılında MotoGP'ye adım attığından bu yana ilk kez Honda fabrika organizasyonunun bir parçası olmadan yeni bir sezona başlayacak.

Honda'nın rekabet gücünden yoksun olması nedeniyle 2023 sezonunun büyük bölümünde mücadele eden Marquez, GP23'te yarışmak üzere Gresini Ducati'ye imza atmak için HRC sözleşmesini bir yıl erken bitirmeyi tercih etti.

Marquez'in Ducati ile yeniden yükselişinin başarı olabileceğini gösteren faktörler

Bu hamle geçtiğimiz ekim ayında yapıldığından beri manşetlerden düşmezken, kasım ayında Valencia'da motosikletle yaptığı ilk test büyük ilgi gördü.

Marquez testi genel klasmanda dördüncü sırada ve en iyi hızlı ismin sadece 0.171 saniye gerisinde tamamladı. Ancak sözleşmeden kaynaklanan nedenlerden dolayı daha sonra medyaya konuşmasına izin verilmedi.

İtalya'nın Riccione kentinde düzenlenen resmi lansman etkinliğinde Gresini, 2024 yılında yarışacağı renkleri açıkladı.

Takım geçen yılkine benzer bir renk düzeniyle yarışacak.

1 ocak itibariyle sözleşmesinin sona ermesiyele Marquez, Honda'dan Ducati'ye geçişi hakkında kamuoyu önünde konuşabilecek hale geldi.

Bu ayın başlarında DAZN'a konuşan Marquez, ilk testte Ducati'ye beklediğinden daha hızlı uyum sağladığını söyledi.

Bir medya etkinliği sırasında verdiği başka bir röportajda, Ducati genel müdürü Gigi Dall'Igna'nın geçen kasım ayında yaptığı ve İtalyan markasının İspanyol'u saflarında istemediğini söylediği yorumları bir kenara iterek, durumun böyle olduğunu hiçbir zaman hissetmediğini belirtti.

Photo by: Team Gresini Marc Marquez, Gresini Racing

Marquez, lastik teknisyeni Javi Ortiz dışında Honda'dan Gresini'ye çekirdek ekibinden kimseyi getiremedi. Yanında eskiden Joan Mir ve Fabio Di Giannantonio ekip şefliğini yapmış Frankie Carchedi olacak.

Marc Marquez, 2020'den bu yana ilk kez Honda fabrika takımını dışında küçük kardeşi Alex Marquez ile takım arkadaşı olacak.

Alex Marquez geçen yıl Honda'dan Gresini'ye benzer bir geçiş yaptı ve İspanyol için sağlam geçen bir sezonda iki sprint yarışı kazandı.

Gresini 2023'te Di Giannantonio ile bir yarış kazandı ve ilk başarısını Katar GP'sinde elde etti. 2024 için Marc Marquez'in koltuğuna oturmasının ardından Di Giannantonio, bu noktada belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kaldı.

Di Giannantonio bu sezon VR46 Ducati için yarışacak. İtalyan pilotun Honda tarafından Marquez'in yerine seçilmesinin ardından Luca Marini'nin yerini alacak.