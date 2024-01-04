Gresini: "Marquez, 2024'te şampiyonluk için savaşacak"

2024 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın başlamasına iki aydan biraz fazla bir süre kaldı fakat Gresini Racing tarafında büyük bir heyecan var.

2022'de Enea Bastianini, serideki ilk galibiyetini bu takımla aldı ve ardından üç zafer daha elde etti. Geçen yıl da Fabio Di Giannantonio serideki ilk zaferini bu takımla elde etti.

Yeni sezonda takım garajında MotoGP'nin artık efsaneleri arasına giren Marc Marquez olacak ve Ducati ile ne yapacağı merak konusu.

Unutulmaz Fausto Gresini'nin eşi Nadia Padovani, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Marquez ile ilk görüşmesini anlattı.

Padovani, "Kendisini takıma sakin ve alçakgönüllü şekilde sundu. Bu kadar çok kazanmış birinden kim bilir neler beklersiniz ama tam tersi oldu."

"Hatta biraz gergindi, yeni motosikletine ilk kez bineceği an için endişeliydi. Sanırım bu tür bir gerginlik, herkes için yeni bir maceranın başlangıcında ortaya çıkıyor." dedi.

Ancak Marquez'in ilk sürüşünün sonunda yüzünde beliren o 'alaycı' gülüş, kendisini de etkilemiş.

"İlk sürüşünden sonra kaskını çıkarmasını bekliyordum, motosikletten indiğinde yüzündeki ilk ifadeyi görmek istedim. Yüzündeki o gülümsemeyi gördüm ve kendi kendime 'Tamam, işte bu' dedim."

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing

Marc, Honda ile 31 Aralık'a kadar sözleşmesi olduğu için henüz medyaya konuşamıyordu, ancak takıma geri bildirimlerini çoktan vermişti.

"Çok mutluydu, hatta riske atmamak için testi bir saat önce bitirdi. Yaptıklarının, birkaç şeyi anlaması için yeterli olduğunu söyledi."

"Kolundaki sorun ve artık sonuçlar alamadığı ya da çok fazla düştüğü zor bir motosikletle geçirdiği tüm bu zor yıllardan sonra mücadeleye dönmek istediği açık."

"Bu süreçte ne yaşarsa yaşasın, elinden gelenin en iyisini yapmaktan asla vazgeçmedi."

Ancak Padovani, hedefinin İspanyol sürücü ile şampiyonluk mücadelesine girmek olduğunu gizlemiyor.

"Şampiyonluk... Bu olur mu bilmiyorum ama şampiyonluk için savaşmak istiyoruz evet, onun gibi birinden bunu bekliyorum."

"Bagnaia'nın çok güçlü bir sürücü olduğu açık, motosiklet üzerinde çok fazla kontrolü var ve son yıllarda çok gelişti."

"Martin de o seviyede bir sürücü ve Ducati'yi muhteşem bir şekilde kullanıyor. Bezzecchi iyi ve hızlı gelişiyor."

"Bu yüzden Dünya Şampiyonasını kazanacağımızın çok açık olmayacağını söyleyebilirim ama deneyeceğiz."

Marquez'in gelişinin takım üzerinde ekstra bir baskı yaratmadığını da söyleyen Padovani, "Sadece daha fazlasını vermeye çalışacağız, bu bizim daha da büyümemizi sağlayacak ama daha fazla baskı olmayacak."

"Biz her zaman iyi çalıştık, takımdaki tüm çalışanlar harika. Bugün fabrika takımı seviyesindeyiz." dedi.