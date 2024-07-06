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MotoGP Almanya GP

Adı Gresini ile anılan Hamilton, MotoGP'de bir takım almakla ilgilendiğini açıkladı

Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu, MotoGP'de bir iş girişimiyle ilgilendiğini kabul ediyor.

Neva Ünsaldı

Mercedes Formula 1 sürücüsü Lewis Hamilton, MotoGP'de bir iş girişimiyle "ilgili" olduğunu söyledi.

Bu hafta başında, Hamilton'ın şu anda MotoGP efsanesi Marc Marquez'in yarıştığı Gresini Racing takımını devralmak için görüşmelerde bulunduğuna dair söylentiler ortaya çıktı.

Motorsport.com, bunun gündemde olmadığını anlıyor, ancak Motorsport.com'un İtalyan edisyonundaki haberler, Hamilton'ın MotoGP'deki birkaç takımla potansiyel olarak ortaklık kurmakla ilgilendiğini iddia ediyor.

Hamilton, 2022'de Denver Broncos NFL takımının ortak sahibi ve Extreme E'de Team X44'ün kurucusu olarak takım sahipliğine zaten adım atmıştı.

Bu hafta sonu yapılacak olan İngiltere Grand Prix'si öncesinde Hamilton, bu konuyla ilgili şunları söyledi: "Her zaman MotoGP'yi sevdim.”

"Sporun potansiyel büyümesiyle ilgileniyorum, ama henüz o kadar derinlemesine bakmadım.

"Ama her şey mümkün. Daha önce de söylediğim gibi, kesinlikle ilgileniyorum ve Broncos zaten takım sahipliğine atılan ilk adımdı.”

"Bu yüzden, önümüzdeki beş ila on yıl içinde biraz daha fazla takım olacak. Göreceğiz."

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, MotoGP YZR-M1

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, MotoGP YZR-M1

Photo by: Monster Energy

Hamilton, hayatı boyunca MotoGP hayranı oldu ve 2019'da Valencia'daki Ricardo Tormo Pisti'nde Valentino Rossi ile bir motosiklet sürüş deneyimi yaşadı.

2015 yılında, Hamilton İtalyan markası MV Agusta ile iş birliği yaparak sınırlı sayıda üretilen bir motosiklet tasarladı.

Hamilton'ın MotoGP ile bağlantılı olması hakkında, serinin puan lideri Jorge Martin şöyle dedi: "Kesinlikle ilginç, gördüm. Ama basında hep konuşuluyor ve hiçbir şey olmuyor.”

"Eğer olursa, bence ilginç olacak. Çünkü spor büyüyor, bu sadece başlangıç.

"Önümüzdeki yılların MotoGP için gerçekten ilginç olacağını düşünüyorum ve umarım Hamilton gibi gerçekten ikonik bir kişi MotoGP'de bir takım satın almak ister ve bu bir şeylerin değiştiği anlamına gelir. Bu yüzden, bundan çok memnunum."

Marquez ise ekledi: "Benim için gerçekse -çünkü asla bilemezsiniz- bu sporumuz için iyi. Ve gerçek olmasa bile, sporumuz için iyi, çünkü sonuçta MotoGP'nin insanlar tarafından konuşulması gerekiyor.

"Bakacağız. Belki ben de bir F1 takımı satın almayı düşünüyorum. Yeterli param yok ama."

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Türkİye