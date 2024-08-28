Gresini Ducati, 2025 MotoGP sezonunda Aldeguer ile yarışacak
Gresini, Moto2 sürücüsü Fermin Aldeguer'in 2025 yılında Alex Marquez'in takım arkadaşı olacağını açıkladı.
Gresini, Ducati bünyesinde 2025 için boş koltuğu olan son takımdı ve Aldeguer'in takıma katılması zaten beklenen bir şeydi.
Aldeguer'in MotoGP'ye geçişi yılın başında onaylanmıştı fakat hangi Ducati takımında yarışacağı belirsizdi.
Başlangıçta İtalyan üretici kendisini Pramac'ta yarıştırmak istedi fakat takım Yamaha ile anlaştığı için bu seçenek gerçeğe dönmedi.
Geriye iki seçenek olarak VR46 ve Gresini kalmıştı. VR46, Franco Morbidelli ile anlaştığı için de Aldeguer'in Pramac'a katılması bekleniyordu.
İspanyol sürücünün takımla anlaştığı haberi, bugün resmi olarak doğrulandı.
Bu yıl serideki üçüncü sezonunu geçiren 19 yaşındaki sürücü, aldığı iki zaferle şampiyonayı beşinci sırada götürüyor.
Aldeguer, gelecek yıl 2024 Ducati GP-24 motosikletiyle mücadele edecek. Böylelikle Gresini, yeni sezonda Alex Marquez - Aldeguer ikilisiyle mücadele edecek.
Gresini, halihazırda şampiyonada üçüncü sırada yer alıyor.
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