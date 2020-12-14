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MotoGP / Son dakika

Gresini, 2021'in ardından Aprilia ile yollarını ayıracak

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Gresini, 2021'in ardından Aprilia ile yollarını ayıracak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Gresini Racing, 2022'den itibaren bağımsız bir MotoGP ekibi olmaya karar verdiğini ve artık Aprilia'nın fabrika takımı olmayacağını açıkladı.

Fausto Gresini'nin adını taşıyan takım, 1997'den beri MotoGP sınıfında bir uydu takımı olarak yer alıyor ve o zamandan beri 14 galibiyet ile 41 podyum kazandı.

2014 sonunda Honda ile yollarını ayırdıktan sonra Gresini, 2015 yılı için Aprilia ile anlaştı ve İtalyan marka, 2021'in sonunda sona eren mevcut anlaşmayı yaparak bağımsız ekiplere sağlanan mali avantajlardan faydalandı.

Aprilia, mevcut anlaşmasının sonunda kendi fabrika ekibini kurmaya karar verdi ve Gresini, Pazartesi günü 2022'den 2026'ya kadar MotoGP'de kalmak için yeni bir beş yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.

Takım patronu Gresini, "IRTA ile yaptığımız bu anlaşmayı ve 2022'den itibaren beş yıl boyunca MotoGP'de yer alacağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Artık Aprilia'yı bir fabrika takımı olarak temsil etmeyeceğiz. Yapılacak çok iş var, tanımlanması gereken çok şey var. Açıkçası bu büyük proje üzerindeki çalışmalarımız zaten devam ediyor ve ayrıntıları yavaş yavaş açıklayacağız." dedi.

Gresini, 2022'den sonra resmi olarak MotoGP'de kalacağını açıklayan tek bağımsız takım olurken,  seriyle yeni bir anlaşma imzalayan tek üretici KTM oldu.

2020 sezonu Gresini Aprilia takımı için özellikle Andrea Iannone'nin doping olayı nedeniyle çalkantılı bir sezondu.

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Seri MotoGP
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Lewis Duncan

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