Görme problemi yaşayan Marquez'in durumu iyiye gidiyor

Honda sürücüsü, bir antrenman kazası yapıp, beyin sarsıntısı geçirmiş ve gözündeki bir sinire hasar vermişti. 2011'de yaşadığı bir kaza sonrası hasar verdiğiyle aynı sinire darbe kalan Marquez, çift görme sorunları nedeniyle 2021 MotoGP sezonunun son iki yarışını kaçırmıştı.

Marquez'in yarış kariyeri, 2011'in sonunda, Malezya Moto2 yarışında yaptığı bir kaza sonucu tehlikeye girmişti. Bir çakıl o zaman Marquez'in gözüne isabet etmişti. Bu ikinci darbe, işleri daha da kötüleştirdi.

Fakat Honda'nın Noel'den hemen önce yaptığı açıklama, durumunun iyiye gittiği ve ameliyat olmayacağı yönündeydi.

Pazartesi günkü doktor kontrolünün ardından bir açıklama yayınlayan Honda, Marquez'in durumunun iyiye gittiğini ve üç aydır ilk kez motorkros antrenmanı yaptığını söylediler.

Bir sonraki adım, bir yarış pistinde motosikletle sürüş yapmak olacak fakat Şubat ayındaki Malezya sezon öncesi testlerinde yer alıp almayacağı hâlâ belirsiz.

Honda'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Marc Marquez, çift görme durumunun analizi için geçen Pazartesi günü Dr. Sánchez Dalmau gözetiminde tıbbi muayeneden geçti."

"Göz doktoru, sekiz kez dünya şampiyonunun görüşünde net bir ilerleme olduğunu doğruladılar."

"Repsol Honda Team sürücüsü, bu ilerleme sayesinde motosiklet sürme izni aldı ve iki tekerlek dünyasındaki en zorlu mücadele olan motokros yapmayı seçtiler."

“İspanyol sürücü, üç aylık bir aradan sonra Ponts Pisti'nde (Lleida) yeniden sürüş yaptı."

"Birkaç sürüşten sonra motosikletteki hisleri iyimser olmaktan öteye geçti."

"Artık Marquez için bir sonraki adım asfalt bir pistte sürüş yapmak olacak."

Marquez, Cuma günü Honda'nın 2022 motor sporları lansman etkinliğinde de yer alacak.