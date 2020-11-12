Gerloff, Rossi'nin yerini almayacak

Motorsport.com, bugünkü haberinde 9 kez şampiyon olan ve koronavirüs nedeniyle Aragon'daki yarışları kaçıran Rossi'nin testinin yine pozitif çıktığını duyurmuştu.

Rossi, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Avrupa GP hafta sonunda, Perşembe günü yaptırdığı PCR testinin 24 saat sonra belli olmasının ardından Cumartesi gününden itibaren mücadeleye katılmıştı.

Rossi, Salı günü test yaptırdı ve o testin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine onun Valencia GP'ye katılma şansı yara aldı.

Bugün ikinci kez test yapıldı ve Rossi'nin test sonucu bu sefer negatif çıktı. Daha önce virüs kapan hastalarda daha sonraki testlerde bu şekilde "hatalı sonuç" çıkabileceği belirtiliyor.

Rossi'nin bu hafta sonu mücadeleye katılabilmesi için 3. PCR testi sonucu bekleniyor. O testin sonucuna göre Rossi'nin yarışıp yarışmayacağı belli olacak.

Geçen hafta sonu Rossi'nin yerine Amerikalı Dünya Superbike yarışçısı Gerloff'un yarışması planlanmıştı. Gerloff, Cuma günkü antrenman seanslarına katıldı ancak daha sonra yerini Rossi'ye bırakmak zorunda kaldı.

Nicky Hayden'ın 2016 Phillip Island'da yaptığı sürüşten sonra MotoGP'de piste çıkan ilk Amerikalı olan Gerloff, Cuma günkü antrenmanları liderin 1.5 sn gerisinde tamamlamıştı.

Ancak anlaşılan o ki Gerloff, Rossi yarışamasa dahi bu sefer onun yerine piste çıkarılmayacak.