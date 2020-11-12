MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valensiya GP
15 Kas
Yarış:
2 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Valensiya GP / Son dakika

Gerloff, Rossi'nin yerini almayacak

paylaşım
yorumlar
Gerloff, Rossi'nin yerini almayacak
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oriol Puigdemont
Çeviren: Abdullah Çelik

Motorsport.com, Valentino Rossi'nin Valencia GP'de yarışmaması halinde Garrett Gerloff'un onun yerine geçmeyeceğini öğrendi.

Motorsport.com, bugünkü haberinde 9 kez şampiyon olan ve koronavirüs nedeniyle Aragon'daki yarışları kaçıran Rossi'nin testinin yine pozitif çıktığını duyurmuştu.

Rossi, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Avrupa GP hafta sonunda, Perşembe günü yaptırdığı PCR testinin 24 saat sonra belli olmasının ardından Cumartesi gününden itibaren mücadeleye katılmıştı.

Rossi, Salı günü test yaptırdı ve o testin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine onun Valencia GP'ye katılma şansı yara aldı.

Bugün ikinci kez test yapıldı ve Rossi'nin test sonucu bu sefer negatif çıktı. Daha önce virüs kapan hastalarda daha sonraki testlerde bu şekilde "hatalı sonuç" çıkabileceği belirtiliyor.

Rossi'nin bu hafta sonu mücadeleye katılabilmesi için 3. PCR testi sonucu bekleniyor. O testin sonucuna göre Rossi'nin yarışıp yarışmayacağı belli olacak.

Geçen hafta sonu Rossi'nin yerine Amerikalı Dünya Superbike yarışçısı Gerloff'un yarışması planlanmıştı. Gerloff, Cuma günkü antrenman seanslarına katıldı ancak daha sonra yerini Rossi'ye bırakmak zorunda kaldı.

Nicky Hayden'ın 2016 Phillip Island'da yaptığı sürüşten sonra MotoGP'de piste çıkan ilk Amerikalı olan Gerloff, Cuma günkü antrenmanları liderin 1.5 sn gerisinde tamamlamıştı.

Ancak anlaşılan o ki Gerloff, Rossi yarışamasa dahi bu sefer onun yerine piste çıkarılmayacak.

 

Rossi'nin COVID-19 testi yine pozitif çıktı!

Önceki haber

Rossi'nin COVID-19 testi yine pozitif çıktı!

Sonraki haber

Rossi'nin Valencia'da yarışmasına izin çıktı

Rossi'nin Valencia'da yarışmasına izin çıktı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valensiya GP
Pilotlar Garrett Gerloff , Valentino Rossi
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Gasly, "İstanbul Park pisti çok teknik görünüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gasly, "İstanbul Park pisti çok teknik görünüyor"

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Leclerc: "Şampiyonada ilk beşe girmemiz çok zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Şampiyonada ilk beşe girmemiz çok zor"

Vettel: "Tekrar İstanbul Park'ta olmak güzel"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Tekrar İstanbul Park'ta olmak güzel"

Fatih Altaylı, Türkiye GP'de yarış hakemi olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fatih Altaylı, Türkiye GP'de yarış hakemi olacak

Verstappen: "İstanbul Park pistini çok beğendim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "İstanbul Park pistini çok beğendim"

Honda e-GP'nin ilk yarışı nefesleri kesti
eSpor eSpor / Son dakika

Honda e-GP'nin ilk yarışı nefesleri kesti

Türkiye GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Son Haberler

Rossi'nin Valencia'da yarışmasına izin çıktı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Rossi'nin Valencia'da yarışmasına izin çıktı

Gerloff, Rossi'nin yerini almayacak
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Gerloff, Rossi'nin yerini almayacak

Rossi'nin COVID-19 testi yine pozitif çıktı!
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Rossi'nin COVID-19 testi yine pozitif çıktı!

Quartararo, 2021 MotoGP sezonunda 2019 motosikletini kullanmak istiyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Quartararo, 2021 MotoGP sezonunda 2019 motosikletini kullanmak istiyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Gasly, "İstanbul Park pisti çok teknik görünüyor"

1s
2
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

2g
3
Formula 1

Leclerc: "Şampiyonada ilk beşe girmemiz çok zor"

1s
4
Formula 1

Vettel: "Tekrar İstanbul Park'ta olmak güzel"

5s
5
Formula 1

Fatih Altaylı, Türkiye GP'de yarış hakemi olacak

9s

Son Haberler

Rossi'nin Valencia'da yarışmasına izin çıktı
MOTOGP

Rossi'nin Valencia'da yarışmasına izin çıktı

Gerloff, Rossi'nin yerini almayacak
MOTOGP

Gerloff, Rossi'nin yerini almayacak

Rossi'nin COVID-19 testi yine pozitif çıktı!
MOTOGP

Rossi'nin COVID-19 testi yine pozitif çıktı!

Quartararo, 2021 MotoGP sezonunda 2019 motosikletini kullanmak istiyor
MOTOGP

Quartararo, 2021 MotoGP sezonunda 2019 motosikletini kullanmak istiyor

Rossi: "2021 motorlarının dondurulması Yamaha için bahane olamaz"
MOTOGP

Rossi: "2021 motorlarının dondurulması Yamaha için bahane olamaz"

Son Videolar

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola 01:20
MotoGP
11 Kas 2020

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP
24 Eki 2020

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
18 Eki 2020

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP
17 Eki 2020

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP
10 Eki 2020

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.