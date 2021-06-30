Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Honda: "Marquez'in ikinci antrenmandaki kazası, kendisine podyuma mâl oldu"
MotoGP / Hollanda GP Haberler

Gerloff, MotoGP'de yarışmak için 2021'de Superbike'a odaklanacak

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Sebastian Fränzschky
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Garrett Gerloff, 2022'de MotoGP'de tam zamanlı olarak yarışabilme fırsatı yakalayabilmek adına bu yıl Dünya Superbike Şampiyonası'nda iyi bir iş yapmaya odaklandığını söyledi.

Gerloff, MotoGP'de yarışmak için 2021'de Superbike'a odaklanacak

Amerikalı sürücüsü, Franco Morbidelli'nin dizindeki sakatlığı nüksetmesinin ardından çekilmek zorunda kaldığı Hollanda Grand Prix'si hafta sonunda, Petronas SRT ile ilk MotoGP yarışına çıkmıştı. 

Gerloff geçen yıl Avrupa GP antrenman turlarında Valentino Rossi'nin yerine Petronas SRT ile piste çıkmış ve MotoGP motosikletini ilk kez deneyimlemişti.

Nicky Hayden'ın 2016 Avustralya GP'deki yarışından bu yana MotoGP'de sürüş yapan ilk Amerikalı sürücü olan Gerloff, damalı bayrağı 17. sırada gördü ve ilk yarışından puan alamadı.

Rossi, yıl sonunda beklendiği üzere emekli olur ve Morbidelli de Maverick Vinales'in yerine Yamaha fabrika takımına giderse, SRT'nin 2022 yılı için ki sürücüye ihtiyacı olabilir.

Bu da Gerloff'a 2022 MotoGP sezonunda tam zamanlı olarak mücadele etme şansı verebilir.

Hollanda yarışından sonra konuşan  Gerloff, MotoGP'de yarışmak isteyip istemediği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Evet, kesinlikle."

“Tüm hayatım boyunca amacım MotoGP'de yarışmak oldu. Bu yüzden kesinlikle geri dönmeyi ve MotoGP'de yarışmayı çok isterim."

Garrett Gerloff, Petronas Yamaha SRT, Luca Marini, Esponsorama Racing

Garrett Gerloff, Petronas Yamaha SRT, Luca Marini, Esponsorama Racing

Photo by: Dorna

"Fakat şimdilik sadece bu yarış için buradayım. Sonrasında, bu yıl için hâlâ ana odak noktam olan Dünya Süper Şampiyonası'na geri döneceğim."

“Orada elimden gelenin en iyisini yapmak ve sonrasında MotoGP'ye geri dönme fırsatı kazanmaya çalışmak istiyorum." dedi.

Gerloff'un 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki rakiplerinden olan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun adı da 2022 için Petronas SRT ile anılıyor.

Yamaha'nın patronu Paul Denning, Toprak veya Gerloff'un MotoGP'den teklif alması halinde, bu iki sürücünün önünde durmayacaklarını söyledi.

Denning, "Garrett ve Toprak'ın MotoGP için birer aday olduğunu hayal edebiliyorum."

“Bu, tamamen şans ve zamanlamaya bağlı bir şey. Biz, ikisini birden burada tutmak istiyoruz."

“Fakat birisi iyi bir MotoGP teklifi alırsa, Yamaha önlerinde durmaz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Honda: "Marquez'in ikinci antrenmandaki kazası, kendisine podyuma mâl oldu"

Önceki haber

Honda: "Marquez'in ikinci antrenmandaki kazası, kendisine podyuma mâl oldu"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

BWT: "Aston Martin, pembe rengi bırakarak hata etti"

2 s
2
Formula 1

Binotto: "Bu hafta sonu farklı ayarlar deneyeceğiz"

1 s
3
Formula 1

Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!

23 s
4
Formula 1

Gasly: "Perez ile aynı seviyede performans gösterebilirim"

16 s
5
Formula 1

Formula 1'in yeni pilot performans grafikleri nasıl oluşturuluyor?

15 s
Son Haberler
Gerloff, MotoGP'de yarışmak için 2021'de Superbike'a odaklanacak
MOTOGP

Gerloff, MotoGP'de yarışmak için 2021'de Superbike'a odaklanacak

44dk
Honda: "Marquez'in ikinci antrenmandaki kazası, kendisine podyuma mâl oldu"
MOTOGP

Honda: "Marquez'in ikinci antrenmandaki kazası, kendisine podyuma mâl oldu"

4 s
Miller, Hollanda Grand Prix'sindeki kazasından dolayı kendine kızmış
MOTOGP

Miller, Hollanda Grand Prix'sindeki kazasından dolayı kendine kızmış

20 s
Espargaro, Assen yarışının ardından "aptal gibi" hissediyor
MOTOGP

Espargaro, Assen yarışının ardından "aptal gibi" hissediyor

22 s
Marquez, Assen'deki formundan etkilenmiş
MOTOGP

Marquez, Assen'deki formundan etkilenmiş

29 Haz 2021
Son Videolar
MotoGP: Vinales, 2022'de Yamaha'dan ayrılacak 00:38
MotoGP
28 Haz 2021

MotoGP: Vinales, 2022'de Yamaha'dan ayrılacak

MotoGP Hollanda GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
27 Haz 2021

MotoGP Hollanda GP grid pozisyonları

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı 00:32
MotoGP
25 Haz 2021

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı

MotoGP: Assen'de sanal tur 01:43
MotoGP
24 Haz 2021

MotoGP: Assen'de sanal tur

MotoGP Almanya GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
19 Haz 2021

MotoGP Almanya GP grid pozisyonları

Daha fazlası
Lewis Duncan
Honda: "Marquez'in ikinci antrenmandaki kazası, kendisine podyuma mâl oldu" Hollanda GP
MotoGP

Honda: "Marquez'in ikinci antrenmandaki kazası, kendisine podyuma mâl oldu"

Miller, Hollanda Grand Prix'sindeki kazasından dolayı kendine kızmış Hollanda GP
MotoGP

Miller, Hollanda Grand Prix'sindeki kazasından dolayı kendine kızmış

Espargaro, Assen yarışının ardından "aptal gibi" hissediyor Hollanda GP
MotoGP

Espargaro, Assen yarışının ardından "aptal gibi" hissediyor

Çok Okunanlar Bugün

BWT: "Aston Martin, pembe rengi bırakarak hata etti"
Formula 1 Formula 1

BWT: "Aston Martin, pembe rengi bırakarak hata etti"

Binotto: "Bu hafta sonu farklı ayarlar deneyeceğiz"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Bu hafta sonu farklı ayarlar deneyeceğiz"

Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!
Formula 1 Formula 1

Mercedes, aracına ve motoruna güncellemeler getiriyor!

Gasly: "Perez ile aynı seviyede performans gösterebilirim"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Perez ile aynı seviyede performans gösterebilirim"

Formula 1'in yeni pilot performans grafikleri nasıl oluşturuluyor?
Formula 1 Formula 1

Formula 1'in yeni pilot performans grafikleri nasıl oluşturuluyor?

Alfa Romeo, Raikkonen'in 2022'de takımda kalıp kalmayacağını bilmiyor
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, Raikkonen'in 2022'de takımda kalıp kalmayacağını bilmiyor

Norris: “Ferrari, kolaylıkla McLaren’ın önüne geçebilir”
Formula 1 Formula 1

Norris: “Ferrari, kolaylıkla McLaren’ın önüne geçebilir”

Wolff: "Hamilton'la artık son detayları konuşuyoruz"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Hamilton'la artık son detayları konuşuyoruz"

Son Haberler

Gerloff, MotoGP'de yarışmak için 2021'de Superbike'a odaklanacak
MotoGP MotoGP

Gerloff, MotoGP'de yarışmak için 2021'de Superbike'a odaklanacak

Honda: "Marquez'in ikinci antrenmandaki kazası, kendisine podyuma mâl oldu"
MotoGP MotoGP

Honda: "Marquez'in ikinci antrenmandaki kazası, kendisine podyuma mâl oldu"

Miller, Hollanda Grand Prix'sindeki kazasından dolayı kendine kızmış
MotoGP MotoGP

Miller, Hollanda Grand Prix'sindeki kazasından dolayı kendine kızmış

Espargaro, Assen yarışının ardından "aptal gibi" hissediyor
MotoGP MotoGP

Espargaro, Assen yarışının ardından "aptal gibi" hissediyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.