Gerloff, MotoGP'de yarışmak için 2021'de Superbike'a odaklanacak

Amerikalı sürücüsü, Franco Morbidelli'nin dizindeki sakatlığı nüksetmesinin ardından çekilmek zorunda kaldığı Hollanda Grand Prix'si hafta sonunda, Petronas SRT ile ilk MotoGP yarışına çıkmıştı.

Gerloff geçen yıl Avrupa GP antrenman turlarında Valentino Rossi'nin yerine Petronas SRT ile piste çıkmış ve MotoGP motosikletini ilk kez deneyimlemişti.

Nicky Hayden'ın 2016 Avustralya GP'deki yarışından bu yana MotoGP'de sürüş yapan ilk Amerikalı sürücü olan Gerloff, damalı bayrağı 17. sırada gördü ve ilk yarışından puan alamadı.

Rossi, yıl sonunda beklendiği üzere emekli olur ve Morbidelli de Maverick Vinales'in yerine Yamaha fabrika takımına giderse, SRT'nin 2022 yılı için ki sürücüye ihtiyacı olabilir.

Bu da Gerloff'a 2022 MotoGP sezonunda tam zamanlı olarak mücadele etme şansı verebilir.

Hollanda yarışından sonra konuşan Gerloff, MotoGP'de yarışmak isteyip istemediği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Evet, kesinlikle."

“Tüm hayatım boyunca amacım MotoGP'de yarışmak oldu. Bu yüzden kesinlikle geri dönmeyi ve MotoGP'de yarışmayı çok isterim."

Garrett Gerloff, Petronas Yamaha SRT, Luca Marini, Esponsorama Racing Photo by: Dorna

"Fakat şimdilik sadece bu yarış için buradayım. Sonrasında, bu yıl için hâlâ ana odak noktam olan Dünya Süper Şampiyonası'na geri döneceğim."

“Orada elimden gelenin en iyisini yapmak ve sonrasında MotoGP'ye geri dönme fırsatı kazanmaya çalışmak istiyorum." dedi.

Gerloff'un 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki rakiplerinden olan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun adı da 2022 için Petronas SRT ile anılıyor.

Yamaha'nın patronu Paul Denning, Toprak veya Gerloff'un MotoGP'den teklif alması halinde, bu iki sürücünün önünde durmayacaklarını söyledi.

Denning, "Garrett ve Toprak'ın MotoGP için birer aday olduğunu hayal edebiliyorum."

“Bu, tamamen şans ve zamanlamaya bağlı bir şey. Biz, ikisini birden burada tutmak istiyoruz."

“Fakat birisi iyi bir MotoGP teklifi alırsa, Yamaha önlerinde durmaz." dedi.