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Geri dönmeye hazırlanan Pol Espargaro: "Enerji doluyum!"

Britanya GP'sinde geri döneceği kesinleşen Pol Espargaro, tamamen iyileşmesinin zaman alacağını bilse dahi bu meydan okumaya hazır.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing

Yeni takımıyla henüz ilk hafta sonunda büyük bir sakatlık geçiren Espargaro, çenesinde ve sırtında oluşan kırıklar nedeniyle büyük ameliyatlar geçirmek zorunda kaldı.

Öyle ki, tedavisinin bir noktasında çenesinin iyileşmesi için ağzı tellerle kapatıldı ve yaklaşık dört hafta boyunca hiç konuşamadı.

Her şeye rağmen iki ay içinde iyileşen ve Haziran ayının başında geri dönmek için çalışmalara başlayan Espargaro'nun doktorları, geri dönüş Ağustos ayına kadar beklenmesine karar verdiler.

En sonunda geçtiğimiz ay bir açıklamada bulunan Tech3 yönetimi, Espargaro'nun Britanya GP'sinde geri döneceğini resmen duyurdu.

Takımın basın açıklamasında Espargaro, "Bu zorlu dönemden sonra nihayet geri dönme fırsatı bulduğum için gerçekten çok mutluyum."

"Bugüne gelebilmek için hayatımda hiç olmadığım kadar çok çalıştım ve Silverstone'da olmak benim için şimdiden büyük bir ödül."

"Sabırlı olmam gerektiğini ve hem bisikletim hem de vücudumla yeniden %100'üme ulaşmamın zaman alacağını biliyorum, ancak enerjim fazlasıyla yerinde."

"Zaman yeniden gaza basma zamanı!" dedi.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing at the Goodwood Festival of Speed

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing at the Goodwood Festival of Speed

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Marquez ve Mir, Britanya'da pistlere dönüyor

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