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MotoGP / Fransa GP Haberler

Gasly, AlphaTauri'nin orta gruptaki konumundan endişeli

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, İtalyan ekibin orta grupta tam olarak hangi konumda yer aldığından emin değil.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Gasly, AlphaTauri'nin orta gruptaki konumundan endişeli
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AlphaTauri şu anda takımlar şampiyonasında yedinci sırada yer alıyor ve şimdiye kadarki beş yarışın dördünden puanla ayrıldılar.

Bu puan serisi, Gasly'nin Lando Norris ile temas yaşayıp yarış dışı kaldığı ve Yuki Tsunoda'nın ilk ona giremediği Miami'de son buldu.

Bu sezon orta gruptaki mücadelede çok sayıda takım yer alıyor ve hemen hemen her takımın puan alma şansı var. Son yarışlarda en yavaş görünen Williams bile üç puan toplamayı başardı ve bundan ötürü kimin tam olarak hangi seviyede olduğunu kestirmek kolay değildi.

Gasly'e göre AlphaTauri'nin iyi bir seviyede kalması için çalışmaya devam etmesi gerekiyor.

Gasly, "Yarış temposunda biraz daha fazla zorlandığımızı hissediyorum."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, pitstop

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, pitstop

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Miami'deki sıralama turlarında çok güçlü bir tur çıkarmayı başardık ama mücadele çok yoğundu."

"Dürüst olmak gerekirse nerede olduğumuzdan pek emin değilim ama gerçekten çok yoğun bir mücadele var."

"Zorlamaya devam etmeliyiz ve araçtan her şeyi çıkarmaya çalışmalıyız."

"Çünkü tüm orta grup gerçekten çok ama çok yakın." dedi.

Takım, Imola'ya yeni bir taban ve ön fren kanalı güncellemesi de dahil olmak üzere yeni bir paket getirmişti.

Bunun işe yarayıp yaşamadığı sorusuna Gasly, "Bu konuda bir şey söylemek için çok erken."

"Bence Imola iyiydi. Miami'de ise görünüşe bakılırsa sekizinci veya dokuzuncu olabilirdik."

"O açıdan bir şey söylemek zor. Zorlamaya devam edeceğiz. Kesinlikle ilk 10 için verilen savaştayız. Fakat çalışmaya devam etmeli ve önümüzdeki yarışlarda bazı adımlar atmaya çalışmalıyız." dedi.

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