Gardner, "yeteri kadar profesyonel olmadığı" için KTM'den kovulmuş!

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KTM gelecek sene hem fabrika takımının, hem de uydu takımı Tech3'ün kadrolarını tamamen yeniliyor. Fabrika takımında Brad Binder yola devam ederken kendisinin takım arkadaşı Ducati'den ayrılan Jack Miller olacak, bunun yanı sıra Pol Espargaro da Tech3 ile KTM'e geri döndü.

Tech3'ün bir koltuğu ise halen boş, nitekim son Moto2 şampiyonu Gardner'in geleceği ciddi anlamda tehlikedeydi, ancak Perşembe günü Misano'da düzenlenen basın toplantısının ardından iş tehlike boyutunu aşmış vaziyette.

Şampiyonada 23. sırada bulunan Gardner, KTM tarafından kendisine "ihtiyaç fazlası" olduğunun söylendiğini ve takımın "profesyonel olmadığı" gerekçesiyle kendisiyle sözleşme yenilemeyeceğini açıkladı.

Autosport'a konuşan Gardner, "Gelecek yıl KTM'de olmayacağım. Takım tarafından 'yeterince profesyonel olmadığım' söyledi. Başka hiçbir açıklama yapılmadı."

"Çok çaba sarf ettim, oldukça zor yıllar geçirdim, sakatlıklar yaşadım ve her şeyi yeniden toparlayabilmek için uğraştım."

"Ancak çabalarım hiçbir zaman yeterli gibi görülmedi. Gerçekten anlayamıyorum, her zaman %100'ümü verdim ve gerçekten sadece zorlamaya, denemeye devam etmek için motive oldum. İlerlediğimizi hissediyordum."

"Ancak Avusturya'da, Cumartesi öğleden sonra bir anda 'üzgünüm ama gelecek yıl burada istenmiyorsun' dediler."

Remy Gardner, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM'in son dönemde hızlandırdığı genç sürücü programının bir parçası olan Gardner, Avusturyalı takımla uzun sezonlar geçirdi ve geçen sene KTM Ajo takımı ile Moto2 şampiyonu olmasının ardından şampiyona ikincisi Raul Fernandez ile MotoGP'ye terfi etti.

Ancak KTM yıllar içinde bazı sürücüleri kendinden uzaklaştırdı ve Gardner takımın genç yeteneklere yaklaşımının kusurlu olduğuna inanıyor.

KTM'nin genç sürücü yaklaşımının sorunlu olup olmadığı sorulan Gardner, "Öyle görünüyor."

"İstatistiklere bakabilirsiniz, başka bir şey söylememe gerek yok. Tek yapmanız gereken istatistiklere bakmak, her şey ortada." dedi.

Gardner'ın geleceği için masada somut bir seçenek yok, ancak MotoGP padokunda kalmanın tek yolu olsa bile test sürücülüğü yapmak istemiyor."

Kendisine geleceği sorulduğunda "Henüz emin değilim. Elbette birkaç seçeneğim var ama Paco [Sanchez] bir karar vermem için en iyi seçenekleri araştırıyor."

"Şu anda hiçbir şey kesin değil. Eğer beş yaş daha büyük olsaydım, muhtemelen [hoşuma gidecek] bir seçeneğim olabilirdi, ancak ne yazık ki hala çok gencim, sadece 24 yaşındayım. Dünya şampiyonasında birkaç yıl geçirdim."

"Dediğim gibi, eğer beş yaş daha büyük olsaydım emekli olurdum. Ama hala gencim, hala hızlıyım ve geçen yıldan bu yıla motosiklet sürmeyi unutmadım. Geçen yıl bir dünya şampiyonluğu kazandım ve henüz yaşlı değilim, bu yüzden motosiklet üzerinde oldukça hızlı olduğumu düşünüyorum. Nerede yarışacağımı bilmiyorum ama bir yerlerde yarışıyor olacağım." dedi.