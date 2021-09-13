Gardner ve Fernandez, Misano’da KTM ile MotoGP testi yapacak

KTM, gelecek sene Tech3 kadrosunu tamamen değiştirecek ve Iker Lecuona ve Danilo Petrucci ile yollar ayrılacak. Bu ikilinin yerine, bu sene Moto2 şampiyonluğu için savaşan Gardner ile Fernandez gelecek.

Gardner şu anda çaylak takım arkadaşı Fernandez’in 39 puan önünde Moto2’yi lider götürüyor.

MotoGP’nin bir sonraki ayağı olan Misano, bu hafta sonu gerçekleştirilecek ve yarıştan sonra aynı pistte salı ve çarşamba günleri iki günlük resmi sezon içi testleri gerçekleştirilecek.

Autosport, Gardner ve Fernandez’in bu testte ilk kez KTM MotoGP motosikletini test edeceklerini öğrendi.

Misano hafta sonunda, gelecek sene MotoGP gridine katılacak olan VR46 takımının Marco Bezzecchi ile yarışacağını açıklaması beklenirken, İtalyan sürücünün teste katılması beklenmiyor.

KTM ayrıca, daha önce Misano’da özel izinle yarışacağı açıklanan Dani Pedrosa’nın, sadece teste katılacağı ve yarışmayacağı belirtildi.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha test sürücüsü Cal Crutchlow, geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada Misano testinde yer almayacağını ve bunun yerine bu ayın sonlarında Aragon’da özel bir testte 2022 prototip M1’i test edeceğini belirtmişti.

Autosport, Aragon hafta sonunda mevcut Tech3 sürücüsü Lecuona’nın 2022’de Honda ile Dünya Superbike’ta yarışacağını doğrulamıştı.

Petrucci’nin de gelecek sezon KTM ile Dakar Rallisi’nde yarışmak için anlaşma sağladı.

Sepang Racing Team’in bu sezonun sonunda MotoGP’den ayrılacağını açıklamasının ardından, Misano hafta sonunda Petronas SRT 2022 için yeni takım yapısını açıklayacak.

Ayrıca Andrea Dovizioso, Misano’da fabrika Yamaha’da yer alacak olan Franco Morbidelli’nin yerine Petronas SRT ile MotoGP’ye dönüş yapacak.