Gardner ve Fernandez arasındaki gerginlik MotoGP öncesi çözüldü

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Gardner ve Fernandez, geçtiğimiz yıl Moto2'de Aki Ajo'nun KTM ekibinde takım arkadaşı oldular ve şampiyonluk için sıkı bir mücadeleye girdiler.

Çaylak yılında sekiz yarış kazanan Fernandez, beş galibiyet alan Gardner'a karşı şampiyonluğu dört puanla kaçırdı.

Fernandez, Motorsport İspanya'ya, Ajo ve Gardner'a karşı bir açıklamada bulunmuş ve takımın Avustralyalıya daha fazla yardım ettiğini ve kendisinin "manevi şampiyon" olduğunu iddia etmişti.

Gardner ise Kasım ayındaki Jerez testi sırasında, Fernandez'in açıklamalarının "saçmalık" olduğunu söylemişti.

Bununla birlikte ikili arasındaki gerginlik o zamandan beri yatışmış gibi duruyor. Fernandez de bunu doğruları ve arkadaş olmasalar bile "Remy ile ilişkilerinin harika" olduğunu söyledi.

İspanyol sürücü Sepang shakedown testi öncesi, "Geçtiğimiz sezon gibi. Arkadaş değiliz ama eğer bir akşam yemeğine gitmemiz gerekirse, gideriz."

"Geçmiş, geçmişte kaldı ve şimdi KTM ile olan bu harika projeme odaklanmış durumdayım."

"Bu yıl KTM ile kalacağım için gerçekten çok mutluyum."

"Motosikleti geliştirmeye ve geçmişi düşünmemeye odaklandım. Kendimi düşünüyorum ve eğer bir şeye ihtiyacım varsa bunu geliştirmeye çalışacağım. " dedi.

Raul Fernandez, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM patronu Pit Beirer, şampiyonluk mücadelesinde oldukları için ikilinin arasındaki gerginliğin normal olduğunu ancak artık aralarının iyi olduğunu söyledi.

Beirer, "Sonuçta aynı hedef için uğraşan iki harika sürücü var ve elbette bazı sürtüşmeler oluyor."

"Bir grup olarak bunu birçok alanda gördük. Eğer kazanmak isteyen iki şampiyonunuz varsa sonuna kadar gidiyorlar ve takımı da yanlarına almak istiyorlar."

"Ancak elbette üretici olarak, özellikle Ako Ajo tarafında, ikisine de sadece yardımcı olmaya çalıştık."

"Onlar bizim çocuklarımız gibiler ve pist üzerinde mücadele etmeleri gerekiyor."

"Bence o an yapılacak en iyi şey yorum yapmamak ve her şeyin sakinleşmesini beklemekti çünkü onlar üzerlerinde çok fazla stres taşıyorlar. Şampiyonluk mücadelesinde bir kişi çok mutlu oluyor ve bir kişi kaybediyor."

"O da, o an mutlu değildi. Ancak her şeyin iyi olduğunu doğrulayabilirim çünkü bu hafta Avusturya'da, bütün takım patronları ve dört sürücü bir masada oturdu."

"Ancak tabii ki de çocuklar yine aynı hedefe sahip olacak. İkisi de en iyisi olmak istiyorlar." dedi.

Remy Gardner, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İki sürücünün de birbirleriyle anlaşmasını sağlamak, 2022 için Pramac'tan KTM'ye getirilen yeni takım patronu Francesco Guidotti'nin görevi olacak.

Beirer, İtalyan takımla fazla zaman geçirmemiş olsa da Guidotti'nin rolünün "takımın insan tarafıyla gerçekten ilgileneceği" olacağı konusunda netti.

Geçmiş yıllarda KTM'nin sürücülerinin yönetim şekli sorgulanmıştı. Iker Lecuona, hazır olmamasına rağmen MotoGP'ye getirilmiş ve sadece 30 yarıştan sonra bırakılmıştı. Fernandez ise 2022'de iki yıllık anlaşma imzalamadan önce Tech3 markası için yarışmak istemiyordu.

Guidotti'nin rolüyle özellikle takımın insan tarafına önem verilmesi, KTM yönetiminin, önceki yönetim şeklinin pek de savunulamaz olduğunun farkında olduklarını gösteriyor.

Beirer, "Guidotti'nin takımın insan tarafıyla gerçekten ilgilenmesi, pist üzerinde bir olduğumuzdan emin olması ve teknik bir tartışmada takımın üst yönetimiyle sıkıntı yaşamamamızı sağlaması gerek."

"Takım patronunun, sürücülerle birlikte orada olmasına ihtiyacımız var. Ayrıca yarışlarda sıklıkla Dani Pedrosa da olacak."

"Sürücüler ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmek, onları idare etmek istiyoruz."

"Elbette MotoGP padoğunda diğer takım patronlarının yaptığı şeyleri Francesco'dan da bekliyorum. Çünkü takıma liderlik edilmesi gereken birçok konu var. Ayrıca dahil olan bütün ortaklar için de arada bir ilişki kurması gerekiyor ve bizim iki ekibimiz var."

"Ancak öncelik, iki sürücünün de mutlu olması ve bunun, onlara her şeyin iyi olduğunu ve problem olmadığını söyleyerek sağlanmaması."

"Her zaman çok dürüst olmak istiyoruz ve bu teknik tartışmalar durmayacak." dedi.