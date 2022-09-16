Gardner: "MotoGP takvimi sınıra ulaştı"

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MotoGP takvimi bu sezon 20 yarıştan oluşuyor ve Finlandiya GP'si iptal edilmeseydi 21 yarış gibi rekor bir rakama ulaşıldığını görecektik.

Gelecek yıl ise yarış sayısı tam iki katına çıkıyor, nitekim MotoGP birçok seride uygulanan sprint yarışı formatına geçiş yapma kararı aldı.

Geçtiğimiz haftalarda "profesyonel olmadığı" gerekçesiyle Tech3 KTM koltuğunu kaybeden ve test pilotluğu dışında gridde kalmak için herhangi bir seçeneği bulunmayan Gardner, gelecek sene GRT Yamaha ile World Superbike'da boy gösterecek.

WSBK'da üç yarışlık hafta sonu formatıyla karşı karşıya kalacak olan Avustralyalı, buna rağmen toplam 12 yarış hafta sonundan oluşan rahat bir takvimin de keyfini sürecek.

Gardner, MotoGP'nin yoğun baskılı doğasının ve durmak bilmeyen programının WSBK'ya geçişinde bir etken olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi "Kesinlikle, sanırım bu yıl [WSBK'de] 12 hafta sonu düzenlendi, değil mi? Bu, 2023 MotoGP takviminden 10 yarış daha az!"

"Bu yüzden benim için sorun yok. Boş zamanlarımda başka hobilerimle ilgilenebileceğim, bu da güzel. Bu yıl bile gerçekten çok yoğun ve gelecek yıl Cumartesi günü başka bir yarışla işler daha da zorlaşacak."

"Bana kalırsa takvim sınırına ulaştı, ancak biz ne biliriz ki?" dedi.

Remy Gardner, KTM Tech3 Photo by: MotoGP

2021'de şampiyonluğa ulaştığı Moto2'ye dönmek istemediğini söyleyen Gardner, gelecekte MotoGP fırsatı yakalayıp yakalayamayacağından emin değil.

Gardner, "Açıkçası MotoGP'ye dönüş için bir şansım olup olmayacağını hiç bilmiyorum. Ayrılmaya hiç hazır değilim, halen yapabileceğim birçok şey olduğunu düşünüyorum."

"Size dönüp dönmeyeceğimle ilgili cevap veremem, belki de Superbike'dan o kadar çok zevk alacağım ki dönmek istemeyeceğim."

"Bir parçam her zaman geri dönmek ve herkese yanıldıklarını kanıtlamak isteyecek, özellikle de kim olduğunu bildiğiniz bazı kişilere (KTM). Ancak şu an bir şey demek doğru olmaz." dedi.