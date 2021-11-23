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Önceki / Takımın kendisini engellediğini düşünen Fernandez: "Şampiyon olduğumu hissediyorum"
MotoGP / Jerez Kasım testi Haberler

Gardner: "Fernandez'in şampiyonluk iddiaları tamamen saçmalık"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Remy Gardner, 2021 Moto2 şampiyonluk mücadelesinde takımın kendisini engellediğini işaret eden Raul Fernandez'in söylediklerinin saçmalık olduğunu söyledi.

Gardner: "Fernandez'in şampiyonluk iddiaları tamamen saçmalık"

Gardner, çaylak takım arkadaşı Fernandez'i son yarışta 4 puan farkla mağlup ederek 2021 Moto2 Dünya Şampiyonu olmuştu.

Fernandez, Motorsport.es ile olan röportajında bazı cüretkar açıklamalarda bulundu ve kendisini şampiyon olarak gördüğünü çünkü bu mücadelede takımın önüne bazı engeller koyduğunu, kendisinin en hızlı isim olduğunu söylemişti.

Jerez'deki testlerde her iki sürücü, yeni takımları Tech3 KTM'nin MotoGP motosikletleriyle piste çıktı.

Fernandez'in iddiaları sorulduğunda Gardner, "Şampiyon kim? İstediğini düşünebilir ancak takımın her ikimize adil bir fırsat verdiğini ve daha iyi olanın pist üstünde kazandığını düşünmüyorum."

"Bana sorarsanız, onun açıklamaları biraz saçmalık." şeklinde cevap verdi.

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Testlerin ilk gününde Gardner, liderin 2.8 sn gerisinde kalırken Fernandez'in de 1 sn kalmaktan kurtulamadı.

Avustralyalı sürücü, Moto2 motosikletiyle MotoGP motosikleti arasındaki en büyük farkın elektronikler ve hızlanma olduğunu söyledi.

Gardner ayrıca iki hafta önce Portimao'da kırdığı kaburga kemiklerinin kendisini olumsuz etkilediğini belirtti.

Remy Gardner, KTM Tech3

Remy Gardner, KTM Tech3

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Gardner, "Bu motosikletlerde daha fazla elektronik var. Bu açıdan elektronik tarafında daha fazlasını bulmaya çalışıyoruz."

"Bir şeyleri modifiye etmem gerekmiyor ancak takımı doğru yönde yönlendirmek ve bunu doğru bir şekilde ifade etmem şu an için zor."

"Ve tabii ki frenleme çok daha sert ancak benim için en zoru hızlanma. Ön taraf tekerleğe doğru iniyor ve vücudunuz bu yüzden ön tekerleğe doğru eğiliyor."

"Ancak yarın ya da cuma gününün ardından, hangi kaslarımın daha çok acıdığını, hangi kaslarımı daha çok geliştirmem gerekeceğini daha fazla bileceğim."

"Ve zamanla, motosikleti daha fazla sürdükçe daha rahat olacağım ve üzerimde daha az baskı olacak. Yani her şey zamanla düzelecek. Kaburgalarım gerçekten ağrıyor." 

"Bugün motosikletin üzerinde bir nevi çatladılar. İyi bir tur atmaya çalışıyordum ancak aynı zamanda içimde bir çatlak olduğunu hissediyordum."

"Gerçekten acı vericiydi. Günü tamamlamak için tekrar piste çıktım ancak çok fazla acı içerisindeydim." dedi.

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