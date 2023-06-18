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Galibiyet hasreti son bulan Martin: "Bu sezon her pistte güçlüyüz!"

Kariyerinin ikinci galibiyetine uzanmayı başaran Jorge Martin, sonunda geri dönebildiğini ve her pistte güçlü olabileceğini düşünüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Jorge Martin, Pramac Racing

Kariyerinin ilk iki sezonunda tüm hızına rağmen istikrarsızlık nedeniyle istediği sonuçları elde edemeyen Martin'in makus talihi bu hafta sonu Sachsenring'de kırıldı!

İlk olarak Cumartesi günü beşinci sıradan başladığı sprint yarışını kazanan Martin, yarışta da ilk olarak hızlıca ikinciliği, sonrasında da Francesco Bagnaia'yı geçerek liderliği aldı.

Yarış boyunca Bagnaia ile birkaç kez yer değişimi yapan Martin, son turda rakibinin büyük baskısı altına girse de 0.060 saniye gibi bir farkla galibiyete ulaştı.

2021 Styria GP'sinden bu yana ana yarış galibiyetine hasret kalan Martin, yarıştan sonra mutluluğunu ve memnuniyetini gizlemedi.

Martin, "Bugün kazanmak çok duygusaldı. Geçen sezon rekabetçi olmak için çok mücadele ettim ve bu gerçekten sinir bozucuydu."

"Ama bu sezon geri döndük ve neredeyse her yerde güçlüydüm. Pek çok kez podyuma çıktım ve zaferi kaçırdım ama sonunda zirvedeyim!"

"Yarış epey zorlu geçti, nitekim Pecco kendini çok geliştirmişti. Dünden bugüne inanılmaz bir adım attı, daha ısınma turlarından ne kadar iyi olacağı belliydi." 

"Ben de dün yaptığımın aynısını yapmaya ve hemen farkı açmaya çalıştım, ancak arka lastiğe çok fazla yükleniyordum, bu nedenle 'peki, beni yakalasın, ne olacağını görelim' dedim."

"Beni geçtiğinde stratejiyi biraz değiştirdim çünkü lastik korumuş olduğunu düşündüm. Hemen karşılık vermek istedim. Çok zorluyordu ve konsantrasyonumu korumak kolay değildi." dedi.

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MotoGP Almanya: Martin, Bagnaia'nın 0.060 sn önünde zafere ulaştı!

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