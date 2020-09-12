Galeri: Rossi'nin "viagra" temalı San Marino GP özel kaskı

Bildiğiniz üzere MotoGP'nin efsane şampiyonu Rossi, her sene San Marino GP'ye özel bir kask tasarımı hazırlatıyor.

41 yaşındaki Rossi, bu seneki yarış öncesinde yaşına gönderme yaparak daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğunu işaret eden viagra temalı bir kask hazırlattı.

San Marino'da gerçekleştirilecek iki yarışın vurguladığı tasarımda viagra kutusunda olabilecek bilgiler verildi. Kaskın arka tarafında yer alan 4 hap Misano'da gerçekleştirilecek 2 sıralama ve 2 yarışı, her bir tanesinin 46 mg olduğu, son kullanma tarihinin ise 20 Eylül 2020 olduğu yani Misano'daki 2. yarışın yapılacağı tarih olduğu belirtildi.

İşte Rossi'nin tartışmalı kask tasarımı