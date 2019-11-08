Galeri: MotoGP'de yarışan en genç sürücüler
2019 Valencia Grand Prix’sinde Miguel Oliveira’nın yerine yarışacak olan Iker Lecuona, MotoGP’de yarışmış en genç üçüncü sürücü olacak. Bunun üzerine sizler için MotoGP’de yarışmış en genç sürücüleri derledik.
2019 Valencia Grand Prix’sinde Miguel Oliveira’nın yerine yarışacak olan Iker Lecuona, MotoGP’de yarışmış en genç üçüncü sürücü olacak. Bunun üzerine sizler için MotoGP’de yarışmış en genç sürücüleri derledik.
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13- Jorge Lorenzo: 20 yıl, 10 ay, 5 gün (İlk yarış: 2008, Yamaha Factory Racing)
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
12- Marco Melandri: 20 yıl, 9 ay, 2 gün (İlk yarış: 2003, Fortuna Yamaha Team)
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
11- Dani Pedrosa: 20 yıl, 5 ay, 26 gün (İlk yarış: 2006, Repsol Honda Team)
Fotoğraf: Repsol Media
10- Chaz Davies: 20 yıl, 5 ay 12 gün (İlk yarış: 2007, Pramac D’Antin Ducati)
Fotoğraf: Todd Corzett
9- Casey Stoner: 20 yıl, 5 ay, 10 gün (İlk yarış: 2006, LCR Honda)
Fotoğraf: Team LCR
8- Maverick Viñales: 20 yıl, 2 ay 17 gün (İlk yarış: 2015, Team Suzuki)
Fotoğraf: Suzuki MotoGP
7- Jack Miller: 20 yıl, 2 ay, 11 gün (İlk yarış: 2015, LCR Honda)
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
6- Marc Márquez: 20 yıl, 1 ay, 19 gün (İlk yarış: 2013, Repsol Honda Team)
Fotoğraf: Repsol Media
5- Aleix Espargaró: 20 yıl, 1 ay (İlk yarış: 2009, Scot Racing Team MotoGP)
Fotoğraf: Pramac Racing
4- Fabio Quartararo: 19 yıl, 10 ay, 19 gün (İlk yarış: 2019, Petronas Yamaha SRT)
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
3- Iker Lecuona: 19 yıl, 10 ay, 11 gün (İlk yarış: 2019, Tech3 KTM)
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
2- Michel Fabrizio: 19 yıl, 6 ay, 28 gün (İlk yarış: 2004, Harris WCM)
Fotoğraf: WCM
1- John Hopkins: 18 yıl, 10 ay, 11 gün (İlk yarış: 2002, Red Bull Yamaha WCM)
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
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|Pilotlar
|Aleix Espargaro , Casey Stoner , Chaz Davies , Dani Pedrosa Şimdi al , Fabio Quartararo , Jack Miller , John Hopkins , Jorge Lorenzo Şimdi al , Marc Marquez Şimdi al , Marco Melandri , Maverick Viñales Şimdi al , Michel Fabrizio , Iker Lecuona
|Editör
|Germán Garcia Casanova
Galeri: MotoGP'de yarışan en genç sürücüler
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