Galeri: MotoGP'de yarışan en genç sürücüler

2019 Valencia Grand Prix’sinde Miguel Oliveira’nın yerine yarışacak olan Iker Lecuona, MotoGP’de yarışmış en genç üçüncü sürücü olacak. Bunun üzerine sizler için MotoGP’de yarışmış en genç sürücüleri derledik.

Yanlardaki oklara tıklayarak galeriyi ilerletebilirsiniz.