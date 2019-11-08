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MotoGP / Özel Haber

Galeri: MotoGP'de yarışan en genç sürücüler

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Galeri: MotoGP'de yarışan en genç sürücüler
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jose Carlos de Celis
Çeviren: Cem Özel, Editör
8 Kas 2019 18:10

2019 Valencia Grand Prix’sinde Miguel Oliveira’nın yerine yarışacak olan Iker Lecuona, MotoGP’de yarışmış en genç üçüncü sürücü olacak. Bunun üzerine sizler için MotoGP’de yarışmış en genç sürücüleri derledik.

2019 Valencia Grand Prix’sinde Miguel Oliveira’nın yerine yarışacak olan Iker Lecuona, MotoGP’de yarışmış en genç üçüncü sürücü olacak. Bunun üzerine sizler için MotoGP’de yarışmış en genç sürücüleri derledik.

 

Yanlardaki oklara tıklayarak galeriyi ilerletebilirsiniz.

 

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13- Jorge Lorenzo: 20 yıl, 10 ay, 5 gün (İlk yarış: 2008, Yamaha Factory Racing)

13- Jorge Lorenzo: 20 yıl, 10 ay, 5 gün (İlk yarış: 2008, Yamaha Factory Racing)
1/13

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

12- Marco Melandri: 20 yıl, 9 ay, 2 gün (İlk yarış: 2003, Fortuna Yamaha Team)

12- Marco Melandri: 20 yıl, 9 ay, 2 gün (İlk yarış: 2003, Fortuna Yamaha Team)
2/13

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

11- Dani Pedrosa: 20 yıl, 5 ay, 26 gün (İlk yarış: 2006, Repsol Honda Team)

11- Dani Pedrosa: 20 yıl, 5 ay, 26 gün (İlk yarış: 2006, Repsol Honda Team)
3/13

Fotoğraf: Repsol Media

10- Chaz Davies: 20 yıl, 5 ay 12 gün (İlk yarış: 2007, Pramac D’Antin Ducati)

10- Chaz Davies: 20 yıl, 5 ay 12 gün (İlk yarış: 2007, Pramac D’Antin Ducati)
4/13

Fotoğraf: Todd Corzett

9- Casey Stoner: 20 yıl, 5 ay, 10 gün (İlk yarış: 2006, LCR Honda)

9- Casey Stoner: 20 yıl, 5 ay, 10 gün (İlk yarış: 2006, LCR Honda)
5/13

Fotoğraf: Team LCR

8- Maverick Viñales: 20 yıl, 2 ay 17 gün (İlk yarış: 2015, Team Suzuki)

8- Maverick Viñales: 20 yıl, 2 ay 17 gün (İlk yarış: 2015, Team Suzuki)
6/13

Fotoğraf: Suzuki MotoGP

7- Jack Miller: 20 yıl, 2 ay, 11 gün (İlk yarış: 2015, LCR Honda)

7- Jack Miller: 20 yıl, 2 ay, 11 gün (İlk yarış: 2015, LCR Honda)
7/13

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

6- Marc Márquez: 20 yıl, 1 ay, 19 gün (İlk yarış: 2013, Repsol Honda Team)

6- Marc Márquez: 20 yıl, 1 ay, 19 gün (İlk yarış: 2013, Repsol Honda Team)
8/13

Fotoğraf: Repsol Media

5- Aleix Espargaró: 20 yıl, 1 ay (İlk yarış: 2009, Scot Racing Team MotoGP)

5- Aleix Espargaró: 20 yıl, 1 ay (İlk yarış: 2009, Scot Racing Team MotoGP)
9/13

Fotoğraf: Pramac Racing

4- Fabio Quartararo: 19 yıl, 10 ay, 19 gün (İlk yarış: 2019, Petronas Yamaha SRT)

4- Fabio Quartararo: 19 yıl, 10 ay, 19 gün (İlk yarış: 2019, Petronas Yamaha SRT)
10/13

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

3- Iker Lecuona: 19 yıl, 10 ay, 11 gün (İlk yarış: 2019, Tech3 KTM)

3- Iker Lecuona: 19 yıl, 10 ay, 11 gün (İlk yarış: 2019, Tech3 KTM)
11/13

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2- Michel Fabrizio: 19 yıl, 6 ay, 28 gün (İlk yarış: 2004, Harris WCM)

2- Michel Fabrizio: 19 yıl, 6 ay, 28 gün (İlk yarış: 2004, Harris WCM)
12/13

Fotoğraf: WCM

1- John Hopkins: 18 yıl, 10 ay, 11 gün (İlk yarış: 2002, Red Bull Yamaha WCM)

1- John Hopkins: 18 yıl, 10 ay, 11 gün (İlk yarış: 2002, Red Bull Yamaha WCM)
13/13

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Aleix Espargaro , Casey Stoner , Chaz Davies , Dani Pedrosa Şimdi al , Fabio Quartararo , Jack Miller , John Hopkins , Jorge Lorenzo Şimdi al , Marc Marquez Şimdi al , Marco Melandri , Maverick Viñales Şimdi al , Michel Fabrizio , Iker Lecuona
Editör Germán Garcia Casanova

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