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Galeri: Gresini Racing'in 2023 MotoGP motosikletinden kareler

Gresini Racing'in yeni MotoGP motosikletine dair ilk kareler gelmiş durumda.

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Galeri: Gresini Racing'in 2023 MotoGP motosikletinden kareler
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Gresini Racing Ducati Desmosedici
Gresini Racing Ducati Desmosedici
1/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Gresini Racing Ducati Desmosedici
Gresini Racing Ducati Desmosedici
2/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Gresini Racing Ducati Desmosedici
Gresini Racing Ducati Desmosedici
3/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Gresini Racing Ducati Desmosedici
Gresini Racing Ducati Desmosedici
4/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Gresini Racing Ducati Desmosedici
Gresini Racing Ducati Desmosedici
5/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Gresini Racing Ducati Desmosedici
Gresini Racing Ducati Desmosedici
6/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Gresini Racing Ducati Desmosedici
Gresini Racing Ducati Desmosedici
7/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Gresini Racing Ducati Desmosedici
Gresini Racing Ducati Desmosedici
8/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Gresini Racing Ducati Desmosedici
Gresini Racing Ducati Desmosedici
9/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Gresini Racing Ducati Desmosedici
Gresini Racing Ducati Desmosedici
10/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Gresini Racing Ducati Desmosedici
Gresini Racing Ducati Desmosedici
11/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Gresini Racing Ducati Desmosedici
Gresini Racing Ducati Desmosedici
12/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Gresini Racing Ducati Desmosedici
Gresini Racing Ducati Desmosedici
13/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Gresini Racing Ducati Desmosedici
Gresini Racing Ducati Desmosedici
14/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Gresini Racing Ducati Desmosedici
Gresini Racing Ducati Desmosedici
15/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Gresini Racing Ducati Desmosedici
Gresini Racing Ducati Desmosedici
16/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Gresini Racing Ducati Desmosedici
Gresini Racing Ducati Desmosedici
17/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing
Alex Marquez, Gresini Racing
18/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing
Alex Marquez, Gresini Racing
19/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
Alex Marquez, Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
20/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
Alex Marquez, Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
21/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
Alex Marquez, Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
22/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
Alex Marquez, Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
23/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
Alex Marquez, Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
24/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
25/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
26/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
27/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
28/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
29/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
30/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
31/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
32/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing
Alex Marquez, Gresini Racing
33/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing
Alex Marquez, Gresini Racing
34/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
Alex Marquez, Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
35/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing, Nadia Padovani, Gresini Racing team owner
Alex Marquez, Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing, Nadia Padovani, Gresini Racing team owner
36/37

Fotoğraf: Gresini Racing

Gresini Racing Ducati Desmosedici
Gresini Racing Ducati Desmosedici
37/37

Fotoğraf: Gresini Racing

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