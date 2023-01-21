Galeri: Gresini Racing'in 2023 MotoGP motosikletinden kareler
Gresini Racing'in yeni MotoGP motosikletine dair ilk kareler gelmiş durumda.
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
Fotoğraf: Gresini Racing
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