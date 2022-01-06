Galeri: 500cc/MotoGP'de en çok yarışa katılan 10 sürücü

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Şampiyonadaki 26 yılın, 22'sinde ana seride yarışan Valentino Rossi, sakatlığı nedeniyle sadece yedi yarış kaçırdı. İtalyan sürücü, geride kalan süreçte tam 372 yarışa çıkarak bu alanda zirvede yer aldı.

Dokuz kez dünya şampiyonunun 500cc / MotoGP'deki bu rekoru, kısa vadede kırılabilecek bir rekor gibi durmuyor

Mevcut gride bakıldığında Andrea Dovizioso 234, Aleix Espargaro 197, Marc Márquez 142, Pol Espargaro 135 veya Maverick Viñales 120 yarışa çıkmış durumda.