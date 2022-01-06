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MotoGP Özel Haber

Galeri: 500cc/MotoGP'de en çok yarışa katılan 10 sürücü

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Valentino Rossi, 350'den fazla yarışa katıldığı motosiklet kariyerini geçtiğimiz yılın sonunda noktaladı. Biz de 500cc/MotoGP'de en çok yarışa çıkan 10 sürücüyü derleyelim istedik.

Galeri: 500cc/MotoGP'de en çok yarışa katılan 10 sürücü

(Sağ ve sol ok tuşlarıyla sürücüleri ve yarış sayılarını görebilirsiniz)

Carlos Checa - 192 carreras
Carlos Checa - 192 carreras
1/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Colin Edwards - 196 carreras
Colin Edwards - 196 carreras
2/10

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Aleix Espargaró - 197 carreras
Aleix Espargaró - 197 carreras
3/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Lorenzo - 203 carreras
Jorge Lorenzo - 203 carreras
4/10

Fotoğraf: Yamaha MotoGP

Loris Capirossi - 215 carreras
Loris Capirossi - 215 carreras
5/10

Fotoğraf: Ducati Corse

Nicky Hayden - 217 carreras
Nicky Hayden - 217 carreras
6/10

Fotoğraf: Repsol Media

Dani Pedrosa - 218 carreras
Dani Pedrosa - 218 carreras
7/10

Fotoğraf: Repsol Media

Andrea Dovizioso - 234 carreras
Andrea Dovizioso - 234 carreras
8/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Barros - 235 carreras
Alex Barros - 235 carreras
9/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi - 372 carreras
Valentino Rossi - 372 carreras
10/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

En çok yarışa katılan 10 sürücü:

Poz.

Sürücü

Yarış

1

Valentino Rossi

372

2

Alex Barros

245

3

Andrea Dovizioso*

234

4

Dani Pedrosa

218

5

Nicky Hayden

217

6

Loris Capirossi

215

7

Jorge Lorenzo

203

8

Aleix Espargaró*

197

9

Colin Edwards

196

10

Carlos Checa

192
*Yarışmaya devam ediyor

Şampiyonadaki 26 yılın, 22'sinde ana seride yarışan Valentino Rossi, sakatlığı nedeniyle sadece yedi yarış kaçırdı. İtalyan sürücü, geride kalan süreçte tam 372 yarışa çıkarak bu alanda zirvede yer aldı.

Dokuz kez dünya şampiyonunun 500cc / MotoGP'deki bu rekoru, kısa vadede kırılabilecek bir rekor gibi durmuyor

Mevcut gride bakıldığında Andrea Dovizioso 234, Aleix Espargaro 197, Marc Márquez 142, Pol Espargaro 135 veya Maverick Viñales 120 yarışa çıkmış durumda.

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