Galeri: 500cc/MotoGP'de en çok yarışa katılan 10 sürücü
Valentino Rossi, 350'den fazla yarışa katıldığı motosiklet kariyerini geçtiğimiz yılın sonunda noktaladı. Biz de 500cc/MotoGP'de en çok yarışa çıkan 10 sürücüyü derleyelim istedik.
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Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Fotoğraf: Yamaha MotoGP
Fotoğraf: Ducati Corse
Fotoğraf: Repsol Media
Fotoğraf: Repsol Media
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
En çok yarışa katılan 10 sürücü:
|
Poz.
|
Sürücü
|
Yarış
|
1
|
Valentino Rossi
|
372
|
2
|
Alex Barros
|
245
|
3
|
Andrea Dovizioso*
|
234
|
4
|
Dani Pedrosa
|
218
|
5
|
Nicky Hayden
|
217
|
6
|
Loris Capirossi
|
215
|
7
|
Jorge Lorenzo
|
203
|
8
|
Aleix Espargaró*
|
197
|
9
|
Colin Edwards
|
196
|
10
|
Carlos Checa
|
192
Şampiyonadaki 26 yılın, 22'sinde ana seride yarışan Valentino Rossi, sakatlığı nedeniyle sadece yedi yarış kaçırdı. İtalyan sürücü, geride kalan süreçte tam 372 yarışa çıkarak bu alanda zirvede yer aldı.
Dokuz kez dünya şampiyonunun 500cc / MotoGP'deki bu rekoru, kısa vadede kırılabilecek bir rekor gibi durmuyor
Mevcut gride bakıldığında Andrea Dovizioso 234, Aleix Espargaro 197, Marc Márquez 142, Pol Espargaro 135 veya Maverick Viñales 120 yarışa çıkmış durumda.