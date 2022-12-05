Gabarrini: "Stoner, Ducati'yi elektronikten daha iyi yönetti"

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Gabarrini, Ducati ile MotoGP Dünya Şampiyonlukları elde eden 2007'de Stoner ve bu yıl Francesco Bagnaia iki sürücünün ekip şefliğini yaptı ve 2011'de de ikinci Dünya Şampiyonluğunu aldığında Honda'da Stoner ile birlikte çalıştı.

2018'de Jorge Lorenzo'nun ekip şefi olarak Ducati'ye dönen Gabarrini, 2021'de fabrika kadrosuna terfi etmesinden bu yana Bagnaia ile çalıştı ve Fabio Quartararo'ya karşı 91 puanlık bir farkı kapatarak İtalyan sürücünün bu sezonki şampiyonluk mücadelesinde önemli bir rol oynadı.

Stoner ve Bagnaia arasındaki farklar sorulduğunda Gabarrini, farklı dönemlerdeki pilotları karşılaştırmanın zor olduğunu belirtti ancak 800cc döneminin başlangıcında Avustralyalı pilotun Desmosedici GP7 üzerindeki kontrolüne dikkat çekti.

Casey Stoner, Ducati Marlboro Team Photo by: Andre Vor / Sutton Images

Yeni kurallar ile Gabarrini, yakıt depolarının 22 litreden 21 litreye düşürülmesine, verimlilik ve gaz kontrolüne daha fazla talep gelmesine de dikkat çekti.

Gabarrini Autosport'a verdiği demeçte, Stoner'ın elektronikten daha etkili olan gaz pedalı hassasiyetine atıfta bulundu: "O zamanlar, elektronik şimdiki kadar gelişmemişti. Bu yüzden yapmamız gereken elektroniğe daha az bağımlı olmak; hatta kullanmamaktı."

Bu fikir, 2011'de Stoner ile birlikte çalışan bir Honda ekip üyesi tarafından da desteklendi: "Casey Honda'ya geldiğinde, gaz pedalının kontrolü ve bunun motoru nasıl etkilediğini sordu. O zamanlar bu konuda oldukça etkiliydi çünkü hızlanmayı elektroniklerin yapabileceğinden daha farklı şekilde yapıyordu."

Gabarrini, 2007'de kapasitedeki düşüşün ardından; yakıt tüketiminde önemli bir rol oynaması sebebiyle Stoner'ın gaz pedalı kontrolünü düşürdü. Böylece Stoner, rakiplerine göre bir performans avantajı kazanacaktı.

Gabarrini, “2007 Ducati, çok güçlü bir motora sahip inanılmaz bir motosikletti, ancak neredeyse sürülemez durumdaydı. O motor, yakıtı çok fazla tüketiyordu.”

“Yıllar geçtikçe, motor yönetiminde ince ayar yapıldı ve bu nedenle Ducati artık griddeki en iyi motosikletlerden biri." dedi.