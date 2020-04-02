MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Fransa GP
Biletler
14 May
-
17 May
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
Biletler
28 May
-
31 May
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalonya GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
Biletler
18 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
76 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda TT
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
Biletler
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
97 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
125 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
132 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
146 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
Biletler
10 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
160 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
175 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
02 Eki
-
04 Eki
Sıradaki Etkinlik
182 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
Biletler
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
195 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
203 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
209 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
224 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
20 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
231 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
238 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Fransa GP / Son dakika

Fransa MotoGP yarışı ertelendi!

Biletler
paylaşım
yorumlar
Fransa MotoGP yarışı ertelendi!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Nis 2020 09:43

MotoGP, bugün yaptığı açıklama ile Mayıs ayında yapılması planlanan Fransa GP'nin ertelendiğini duyurdu.

Devamı geliyor...

Sonraki haber
MotoGP üreticileri, fazladan sezon öncesi testi planlıyor

Önceki haber

MotoGP üreticileri, fazladan sezon öncesi testi planlıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP Biletler
Editör Lewis Duncan

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

14 May - 17 May
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, bütçe sınırının 175 milyon doların altına inmesine karşı

57dk
2
Formula 1

Michael Schumacher hakkında bilinmeyenler

3
Formula 1

Almanya GP: Heyecan dolu yarışı Verstappen kazandı, Kvyat podyuma çıktı!

4
Formula 1

Ferrari'nin DAS'a benzer sisteminin adı PAS'mış

5
Formula 1

"Hamilton, Vettel ve Leclerc, maaşında indirime gidecek"

11dk

Son Videolar

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

KTM ve Tech3 2020 renk düzenlerini tanıttılar 01:13
MotoGP

KTM ve Tech3 2020 renk düzenlerini tanıttılar

Son Haberler

Fransa MotoGP yarışı ertelendi!
MGP

Fransa MotoGP yarışı ertelendi!

MotoGP üreticileri, fazladan sezon öncesi testi planlıyor
MGP

MotoGP üreticileri, fazladan sezon öncesi testi planlıyor

Aprilia patronu Iannone'nin aldığı "saçma" yasağı eleştirdi
MGP

Aprilia patronu Iannone'nin aldığı "saçma" yasağı eleştirdi

Iannone 18 ay men cezası aldı!
MGP

Iannone 18 ay men cezası aldı!

Dorna, MotoGP takımlarının maaşları ödemesine yardımcı oluyor
MGP

Dorna, MotoGP takımlarının maaşları ödemesine yardımcı oluyor

Program

MotoGP
  • MotoGP
  • Formula 1
Biletler
Sağlayan
14 May - 17 May
Biletler
28 May - 31 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
18 Haz - 21 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
9 Tem - 12 Tem
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.