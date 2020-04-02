Fransa MotoGP yarışı ertelendi!
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MotoGP, bugün yaptığı açıklama ile Mayıs ayında yapılması planlanan Fransa GP'nin ertelendiğini duyurdu.
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|Seri
|MotoGP
|Etkinlik
|Fransa GP Biletler
|Editör
|Lewis Duncan
Fransa MotoGP yarışı ertelendi!
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Yarış merkezi
14 May - 17 May
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Program
MotoGP
- MotoGP
- Formula 1
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
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14 May - 17 MayBiletler
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28 May - 31 MayBiletler
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4 Haz - 7 HazBiletler
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18 Haz - 21 HazBiletler
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25 Haz - 28 HazBiletler
|
9 Tem - 12 TemBiletler
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