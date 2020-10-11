Fransa MotoGP: Heyecan verici yarışı Petrucci kazandı, Alex Marquez ikinci!

Yarışın hemen öncesindeki formasyon turunda bir anda etkisini gösteren yağmur, sürücülerin pite gelip motosiklet değiştirmesine neden oldu.

Yağmur lastikleri ile başlanan yarışta Yamaha pilotu Valentino Rossi, ikinci virajda yerde kalarak yarış dışı kalan ilk isim oldu.

Bu sırada önde Fabrika Ducati Danilo Petrucci ve Andrea Dovizioso yer alırken, Honda LCR pilotu Cal Crutchlow ise inanılmaz bir çıkışla bu ikiliyi zorlamaktaydı. Ancak daha sonrasında Crutchlow, Pramac Ducati pilotu Jack Miller'ın gerisine düştü.

Önde iki Fabrika Ducati pilotu ve Pramac Ducati ile Jack Miller büyük bir fark yakaladıkları sırada, Suzuki pilotu Alex Rins hızlı bir şekilde öndeki grupla farkı kapatmaya başladı. İlk defa 1.44'lü zamanlara inen Alex Rins, öndeki Ducatilerden tur başına 0.5 saniye daha hızlıydı.

Bu sırada Rins ile aynı tempoda ilerleyen tek isim ise, gerilerden yarışa başlayan Repsol Honda pilotu Alex Marquez'di.

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