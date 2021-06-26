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Franco Morbidelli'nin ameliyatı başarılı geçti

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Petronas SRT MotoGP sürücüsü Franco Morbidelli'nin antrenmanda sakatladığı sol dizinden geçirdiği ameliyat sorunsuz bir biçimde tamamlandı. Morbidelli'yi 8 haftalık bir rehabilitasyon süreci beklemekte.

Franco Morbidelli'nin ameliyatı başarılı geçti

MotoGP'de üç yarış galibiyeti bulunan İtalyan sürücü, bu ayın başlarında Valentino Rossi'nin VR46 çiftliğinde antrenman yaparken sol dizinden sakatlanmıştı. Morbidelli, Barselona'da bir antrenman seansı esnasında motosiklet değiştirirken yere düşmesinin ardından bu sakatlığı açıklamıştı.

Salı günü bir başka antrenmanda daha kaza yapan İtalyan sürücünün sakatlığı nüks etmiş ve bu hafta sonu Assen'de yarışmayacağı açıklanmıştı

Morbidelli böylece, 2018 Almanya MotoGP yarışından sonra ilk defa bir MotoGP yarışını kaçırdı. O dönemde Morbidelli, Assen yarışında bileğini çatlattığı için Almanya yarışına katılamamıştı.

İtalyan sürücü bu sabah sol dizindeki sakatlıklar için ameliyat oldu. Ameliyatta Morbidelli'nin sol menisküsündeki ve ön çapraz bağlarındaki yırtıklar onarıldı. Bu operasyon 1 saat sürdü.

İtalyan sürücü, pazar gününe kadar Bolonya'daki hastanede gözetim altında tutulacak.

Morbidelli, operasyonun ardından şunları söyledi: "Çarşamba günü, sol dizimin acıdığı bir başka antrenmanın ardından, Petronas Yamaha SRT ve VR46 Academy'le birlikte uzun süredir yaşadığım bu sorunu çözme kararını aldık."

"Bu sabah ameliyata aklımda tek bir düşünceyle girdim: En iyi formumda en kısa zamanda geri dönerek, motosiklet üzerinde %100'ümle performans gösterebilmek."

"Profesör Maurilio Marcacci ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyileşme sürecime başlamak için sabırsızlanıyorum."

"Bu süre zarfında; takımımı, motosikletimi ve taraftarları özleyeceğim ve yeniden pistlerde olarak yarışmaktan zevk almayı dört gözle bekliyorum."

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Destekleyici mesajlarınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere!"

Morbidelli'yi ameliyatının ardından 8 haftalık bir rehabilitasyon beklemekte. Bu da İtalyan sürücünün 5 haftalık yaz arasının ardından Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan Avusturya'daki yarışlara yetişip yetişemeyeceğini belirsizleştiriyor.

Bu hafta sonu Morbidelli'nin yerine Yamaha WSBK takımından Garrett Gerloff yarışıyor. Gerloff, cuma günü gerçekleştirilen 2. antrenman seansını liderin 2.5 sn arkasında 21. sırada tamamladı. Amerikalı sürücü, ilk antrenman seansında kaza yapmış ve Assen'in hızlı virajlarında motosiklete yük bindirmekte zorlandığını belirtmişti.

Morbidelli, 8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan Avusturya Grand Prix'sini kaçırırsa; Gerloff bu sefer onun yerini dolduramayacak çünkü Gerloff'un da aynı hafta sonu WSBK'ın Çekya Grand Prix'sinde yarışması gerekiyor.

Gerloff'un yarışamadığı bir durumda, Morbidelli yerine yarışmak için en büyük aday Yamaha'nın test sürücüsü Cal Crutchlow olacak. Ancak Yamaha'nın Crutchlow'u iki senelik bir şasiye bindirmekte herhangi bir kazanç görüp görmediği de bir soru işareti.

 

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