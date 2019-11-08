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MotoGP / Son dakika

Folger, Yamaha'dan ayrıldı

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Folger, Yamaha'dan ayrıldı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
8 Kas 2019 11:15

Jonas Folger, Yamaha'nın Avrupa'daki test sürücü olmasından henüz bir sene tamamlanmadan bu görevini bıraktığını açıkladı.

2019 sezonu başında Yamaha'nın Avrupa'daki test ekibine katılan Folger, aynı zamanda Moto2'de Petronas destekli SIC takımıyla 5 yarışa katıldı.

Alman sürücü, Yamaha ile sözlü anlaşmaya vardıklarını ancak Yamaha'nın kendisiyle devam etmeme kararı aldığını açıkladı.

Folger, "Bu kötü haber sürpriz oldu. Yamaha'nın benimle devam etmek istediğini belirten sözlü anlaşması vardı. Bu projeyi devam ettireceğimiz söylenmişti."

"Test planları ve diğer şeyler hakkında konuşuyorduk. Ancak bir anda, kısa süre içerisinde anlaşma imzalayacağımız söylense de proje reddedildi."

"Test programının tamamen Japon sürücüler tarafından sürdürülmesi kararlaştırıldı. Bu yüzden uzun zamandır sürmüyordum. Büyük hayal kırıklığı oldu tabii ki çünkü tamamen bu projeye odaklanmıştım. Bu yüzden gelecek sene için tüm seçenekleri reddettim."

"Test sürücüsü olarak şu ana kadar çok şey kazandım. Ancak şu anda kariyerimi nasıl sürdürebileceğimi bilmiyorum. Bu aşamada çok mantıklı seçenekler kalmadı." dedi.

Folger, 2017'de Yamaha'nın o dönemdeki uydu takımı Tech 3 ile MotoGP'ye katılmıştı ancak Gilbert sendromu teşhisi nedeniyle çaylaklık sezonu yarıda kesildi.

2018'in ilk yarısını boşta geçiren Folger, senenin ikinci yarısında Kalex'in Moto2 şasisini test ederek çalışmalara başladı ve ardından Yamaha'nın test sürücüsü oldu.

Folger, Yamaha'da devam etmeyi beklediği için Moto2 ve Superbike'dan gelen teklifleri geri çevirdiğini açıkladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Jonas Folger
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Rachit Thukral

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