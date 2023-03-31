Folger, Tech3 MotoGP takımında Espargaro'nun yerini dolduracak
Jonas Folger, İspanyol sürücünün sakatlığı süresince Tech3 GASGAS MotoGP takımında Pol Espargaro'nun yerini alacak ve Amerika GP'sinden itibaren yarışacak.
Folger'in tek MotoGP sezonu 2017'de Yamaha motosikletiyle Tech3 için yarıştığı sezondu. Ayrıca kendi evi olan Sachsenring'de yarışı ikinci sırada bitirmişti.
Ancak Alman sürücünün çaylak sezonu, daha sonra Gilbert sendromu teşhisi konulan hastalığı nedeniyle kısa kesildi.
O zamandan beri Folger, uluslararası düzeyde Moto2 ve Dünya Superbike Şampiyonası'nda ara sıra yer aldı ve son olarak 2021'de Bonovo MGM BMW için üretim serisinde yarıştı.
Folger şimdi, Portekiz'deki MotoGP sezon açılışı antrenmanları sırasında geçirdiği ağır kazada çenesi ve sırtı kırılan ve akciğerlerinde travma oluşan Espargaro'nun yerine Amerika GP'sinde yarışacak.
Tech3 takım menajeri Nicolas Goyon, "Pol'ün tamamen iyileşmesi için zamana ihtiyacı var, ancak hâlâ onu düşünüyoruz ve sürekli iletişim halindeyiz" dedi.
"Ancak hazır olana kadar Jonas'ın testlerdeki rolü ve son MotoGP deneyimi onun mükemmel bir yedek olduğu anlamına geliyor."
2017 MotoGP Championship - Round 9 Sachsenring, Germany Sunday 2 July 2017 Jonas Folger, Monster Yamaha Tech 3 World Copyright: Gareth Harford/LAT Images ref: Digital Image 682333
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
"Birkaç yıl önce onunla güzel anılarımız oldu ve bu sezon öncesi Sepang'da bizimle birlikte test yaptı. O harika biri ve onu tekrar aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz."
Salı günü Barselona'da geçirdiği çene operasyonunun ardından hastanede kalan Espargaro'nun geri dönüşü için henüz net bir zaman belirlenmedi.
Folger, "Her şeyden önce Pol'ün gerçekten iyi olmasını ve mümkün olan en kısa sürede ayağa kalkmasını umuyorum."
"Tekrar yarışmayı ve Teksas'a gelip eski takımımdaki herkesi görmeyi dört gözle bekliyorum! Umarım iyi bir iş çıkarabiliriz, testler daha yeni başladığı için bunun benim için zorluk yaşayacağımın farkındayım."
"Ancak bu, hızlanmak ve motosiklet hakkında daha fazla bilgi edinmek için harika bir fırsat olacak. Bunun için minnettarım ve Teksas'ı bekliyorum."
Augusto Fernandez bu hafta sonu Arjantin GP'sinde Tech3'ün tek MotoGP sürücüsü olacak.
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