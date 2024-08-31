Marquez, Ducati ile ilk zaferine Aragon'da ulaşabilir

Marc Marquez, bu hafta sonu Aragon'da Ducati sürücüsü olarak ilk zaferine hiç olmadığı kadar yakın.

Marquez, MotorLand Aragon'da Honda ile beş kez zafer kazandı ve bu pistte düzenlenen MotoGP yarışlarının üçte birinden zaferle ayrıldı.

Cuma öğleden sonra medyaya demeç veren Marquez, hafta sonu için umutlarını şöyle dile getirdi: "Çok iyi bir temel ile başladık ve bu çok yardımcı oluyor. Yarın da bu tempoyu sürdürebilirsek, hafta sonunun anahtarı pistin durumunu anlamak olacak. Pist koşulları iyileşiyor ve bu durum her şeyi tekrar daha yakın hale getirecek."

"Mekanikerlerim yavaş yavaş sürüş tarzımı daha iyi anlamaya başlıyorlar. Bu çok doğal bir süreç. Hızlı olmayı bekliyordum çünkü bu sevdiğim bir pist ama aradaki farkın bu kadar büyük olmasını beklemiyordum."

Marc Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, Cuma günü ikinci antrenman seansında 1.45.801s ile en iyi zamanı elde etti ve tüm yakın rakipleri 1.46s barajını aşamadı.

Ancak Marquez, hafta sonunun geri kalanında rakiplerinin daha da yaklaşmasını bekliyor: "Hafta sonu boyunca daha da yakınlaşacaklar. Bu yüzden, yarın hedefim seviyemi korumak olacak. Çok fazla strese girmemek. Sprint yarışı öncesinde tempoya bir bakalım. Benim için en önemli şey, Avusturya ve burada iki hafta üst üste çok iyi bir hisse sahip olmak."

Pramac sürücüsü Jorge Martin, Marquez'in güçlü performansı hakkında şunları söyledi: "Şu anda Marc en güçlü sürücü gibi görünüyor ama burada çok kez kazandı, bu yüzden hızlı olması normal. Verilerine baktım ve diğer Ducatilere kıyasla çok düşük açıyla virajı alabiliyor. Bu büyük risk aldığını gösterir. Sadece bir virajda ona 0,4 saniye kaybettiğimi görebiliyorum... ama bunu çözebileceğime inanıyorum."

Marquez, hafta sonunun geri kalanında ek çalışmalara gerek olmadığını belirtti: "Bugün verileri kontrol etmeyeceğim. Sadece içgüdüyle süreceğim. Bugün birinciyiz, en hızlıyız. Kendime baskı yapmayı sevmem..."