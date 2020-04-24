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Finlandiya MotoGP yarışı ertelendi

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Finlandiya MotoGP yarışı ertelendi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 Nis 2020 16:03

MotoGP'nin 1982'den sonra ilk kez Finlandiya'ya dönüşü, koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelendi

2020 sezonunun 11. yarış, 12 Temmuz'da Helsinki'nin 100 km dışında inşa edilen KymiRing'de gerçekleştirilecekti. Böylelikle MotoGP'nin 40 yıl sonra ilk kez buraya gelmesi bekleniyordu.

Yarışın başlangıçta 2018'de takvime girmesi planlanmıştı, ancak yapımda yaşanan gecikmeler, bu yıla kadar yarışın MotoGP'ye ev sahipliği yapmasını engelledi.

Bununla birlikte COVID-19'un patlak vermesi sonrası Finlandiya yarışı da tehlike altına girdi. Çünkü  MotoGP organizatörü Dorna Sports'un CEO'su Carmelo Ezpeleta, pistin gerekli onayı alamadığını ve etkinliğin gerçekleşmesinin mümkün görünmediğini belirtti.

Yarış organizatörleri Cuma günü resmi açıklamayı yaptılar.

"Finlandiya MotoGP yarışını erteleme kararı, yarış haklarını elinde tutan Dorna Sports tarafından alındı."

"Finlandiya hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle Ağustos ayından önce 500'den fazla kişiye yönelik etkinliklerin yapılmaması gerektiğini tavsiye etti."

"MotoGP Finlandiya yarışının ertelenmesi kararı, Fin Hükümeti'nin talimatlarına uygun olarak Dorna Sports ve yarış pisti sahibi KymiRing tarafından alındı."

"Dorna Sports, MotoGP'nin Finlandiya'daki geleceğini mümkün olan en kısa sürede açıklayacağına dair söz verdi."

Haber, Assen'deki Dutch TT için organizatörlerin 28 Haziran'daki yarışın ertelendiğini doğrulamasından bir gün sonra geldi.

Sezonun başlayabileceği en erken tarih artık 9 Ağustos'taki Grand Prix'si.

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