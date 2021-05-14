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MotoGP Haberler

2021 Finlandiya MotoGP yarışı iptal edildi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

MotoGP, Kymiring'de yapılması planlanan Finlandiya Grand Prix'sinin iptal edildiğini açıklarken, Avusturya'da iki yarış olacağını duyurdu.

2021 Finlandiya MotoGP yarışı iptal edildi

MotoGP geçen yıl, 1982'den bu yana ilk kez Finlandiya'ya yeni Kymiring pistiyle geri dönecekti, fakat COVID-19 pandemisi nedeniyle yarış iptal edilmişti.

Yarış bu yıl takvime geri dönmüştü ve 11-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecekti. Ancak Finlandiya'daki seyahat kısıtlamaları, MotoGP Finlandiya yarışının iptal edilmesine neden oldu.

Bununla beraber Finlandiya'nın önümüzdeki yıllarda MotoGP takvimindeki yeri daha da sağlamlaştırıldı. Çünkü Dorna Sport ve KymiRing arasında beş yıllık bir anlaşma yapıldı.

Şimdi Finlandiya'nın takvimdeki yerini ikinci Avusturya yarışı aldı. Buna göre 6-8 Ağustos tarihlerinde Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde Steiermark GP adı altında ikinci bir yarış düzenlenecek.

MotoGP, normalde Finlandiya GP sonrası yaz arasına girecekti. Fakat bu kararla beraber artık Haziran ayının sonundaki Assen yarışından sonra araya girecek.

Red Bull Ring, geçen yıl COVID-19 pandemisinin patlak vermesiyle beraber iki MotoGP yarışına ev sahipliği yapmıştı. Her iki yarış da oldukça keyifliydi ve hatta yarışlardan birini Miguel Oliveira kazanmıştı.

MotoGP ayrıca her iki yarışa da sınırlı sayıda taraftarın katılması içi hem Steiermark yetkilileriyle anlaşmaya vardığını doğruladı.

Takvimin kalan kısmında herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor ancak Avustralya Superbike yarışının iptali, Philip Island yarışıyla ilgili şüphelere yol açıyor.

Ayrıca perşembe günü Mugello yarışının seyircisiz olacağı da duyurulmuştu.

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Editör Mark Bremer

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