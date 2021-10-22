FIM, ölümcül kazaların ardından MotoGP ve diğer serilerin yaş sınırını değiştirdi

2021'de uluslararası ve Avrupa düzeyindeki FIM onaylı serilerde üç genç sürücü hayatını kaybetti.

Mayıs ayında 19 yaşındaki Moto3 sürücüsü Jason Dupasquier, Mugello'daki sıralama turlarında yaptığı kazanın ardından yaşadığı olayda hayatını kaybederken, 14 yaşındaki Hugo Milan da European Talent Cup'ın Aragon ayağındaki kaza sonrası hayata gözlerini yumdu.

Son olarak geçen ay MotoGP sürücüsü Maverick Vinales'in kuzeni olan 15 yaşındaki Dean Berta Vinales, Jerez'deki Dünya Supersport 300 yarışında kaza geçirdi ve ne yazık ki hayatını kaybetti.

Bu kazaların üzerine bir şeylerin değiştirilmesi gerektiği konusunda ortak görüş vardı ve Dorna Sports bünyesinde bir çalışma grubu oluşturuldu.

Dorna ve FIM'i içeren Permanent Bureau'nun cuma günü yaptığı toplantının ardından 2022'den itibaren tüm şampiyonalardaki minimum yaş sınırının yükseltileceği ve griddeki sürücü sayılarında azalmaya gidileceği açıklandı.

Gelecek yıldan itibaren tüm Talent Cup serilerinde minimum yaş sınırı, 12'den 13 çıkarılacak ve griddeki sürücü sayısı 30'la sınırlanacak. Red Bull Rookies Cup'ın minimum yaş sınırı ise 13'ten 14'e yükseltilecek.

Bu yıl 14 yaşındaki sürücülerin kabul edildiği CEV Repsol Moto3 Junior World Championship'te, 2022'den itibaren minimum yaş sınırı 15 olacak. Griddeki sürücü sayısı ise en fazla 32 olabilecek.

Aynı grid sınırı, Dünya Superbike Şampiyonası'nın destek serisi olan Dünya Supersport 300 için de geçerli olacak. Şu anda seride 40'tan fazla sürücü var.

Serideki minimum yaş sınırı da 15'ten 16'ya çıkarılacak. Şu anda kendi serilerinde yarışan ancak minimum yaş sınırını karşılayamayan sürücülere, 2022 için istisnalar tanınacak.

2023 yılında ise yaş sınırları daha da yükseltilecek.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın tüm sınıfları için minimum yaş sınırı 16'dan 18'e çıkarılacak.

En önemli haber, Moto3 ve Moto2 şampiyonalarına katılım için minimum yaşın 2023'ten itibaren 18'e çıkarılacak olması gibi görünüyor. Şu anda, sürücüler 16 yaşından itibaren Grand Prix yarışlarına katılabiliyorlar. O tarihte henüz 18 yaşını doldurmamış olan sürücüler için 2023 bir geçiş senesi olacak.

Red Bull MotoGP Rookies Cup, 2023'te yaş sınırını bir yıl daha artırarak 15'e çıkaracak. Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan sürücülerin minimum yaş sınırı ise 18 olacak.