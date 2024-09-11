FIM, MotoGP güç ünitelerini dondurmaya hazırlanıyor

Autosport'un edindiği bilgilere göre GPC bu değişikliği, Misano'daki sezonun bir sonraki yarışından önce yapılması planlanan toplantısında duyurmayı hedefliyor.

Bununla birlikte, şu anda imtiyaz kurallarından yararlanan iki Japon üretici Honda ve Yamaha, daha güçlü sonuçlar elde etmemeleri koşuluyla, dondurmadan muaf tutulacak.

Güç ünitesi dondurma stratejisi geçmişte MotoGP'de COVID-19 pandemisinin yarattığı tahribat sonucunda uygulanmıştı. O dönemde güç üniteleri 2020'nin başından 2021'in sonuna kadar dondurulmuştu.

2027'den sonra 1000 cc'lik motorların yerini daha küçük 850 cc'lik versiyonlar alacak ve buna aerodinamik unsurlar ve yükseklik ayarlayıcıları gibi diğer cihazlarda önemli bir kısıtlama eşlik edecek.

Güç üniteleri en geç gelecek yıl 2 Mart'ta yapılacak sezon açılışı Tayland Grand Prix'si öncesinde dondurulacak.