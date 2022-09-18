FIM, Moto3 sıralama turlarındaki engelleme skandalının cezalarını açıkladı
Dünya Motosiklet Federasyonu, Moto3 sıralama turlarında Tech3 ve Sterilgarda Husqvarna Max Racing çalışanları arasında gerçekleşen olaya yönelik yaptırımlarını açıkladı.
Cumartesi günü gerçekleştirilen Moto3 sıralama turları, önümüzdeki haftalarda sık sık tartışılacak bir skandala sahne oldu.
Son turlar için piste çıkmaya hazırlanan Tech3 KTM sürücüsü Adrian Fernandez, hemen yan garajdaki Max Racing Team mekanikerleri tarafından engellendi ve yavaşlamasının ardından motoru stop ettirerek piste çıkamadı.
Fernandez son turunu atamamasının ardından ancak 15. olabilirken, FIM olayı hızlıca soruşturarak uygulanacak yaptırımları belirledi.
FIM'in açıklamasında, "Takımın (Max Racing Team) iki üyesinin garajdan çıkan başka bir takımın motosikletine ve sürücüsüne agresif ve tehlikeli bir şekilde müdahale ettikleri ve temas kurdukları tespit edilmiştir."
"Her iki takım üyesine de 2000 Avro para cezası verilmiş ve her biri Animoca Brands Avustralya GP'sine ve Petronas Malezya GP'sine katılmaktan diskalifiye edilmiştir."
"Önümüzdeki iki yarış için göçmenlik ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle söz konusu ekip üyelerinin değiştirilmesi mümkün olmayacaktır ve bu da sürücüleri için potansiyel olarak bir güvenlik endişesine neden olabilir."
"Dolayısıyla iki yarış yasağı Avustralya ve Malezya Grand Prix'leri için geçerli olmak üzere ertelenmiştir."
Takım patronu ve eski MotoGP sürücüsü Max Biaggi de aynı şekilde olup bitene tepki gösterdi
Biaggi, "Bazı çalışanlarımın bugünkü davranışları kabul edilemez!"
"Tech3'ten ve Adrian Fernandez'den tüm yaşananlar için özür diliyorum. Tüm bu gördüklerimiz istenmeyen, tehlikeli ve ekibimizin etik kurallarına uymayan bir hareketti."
"Bu nedenle, yaşananlardan sorumlu olan herkes gereğine uygun şekilde cezalandırılacaktır." dedi.
Crutchlow: "MotoGP sıralamaları, F1 gibi olmuş"
MotoGP Aragon: Bastianini kazandı, Quartararo ve Marquez ilk turda yarış dışı kaldı!
Son Haberler
Bastianini: "Yaz arasından sonra motosiklete yeniden %100 güvenebiliyorum"
Aragon Grand Prix'sinde zafere ulaşan Enea Bastianini, yaz arasından sonra motosiklette yeniden rahat hissettiğini söylüyor.
Marquez, ilk turdaki kazalarda neler olduğunu açıkladı
Marc Marquez, Aragon Grand Prix'sinin ilk turunda Fabio Quartararo ve Takaaki Nakagami ile yaşadığı ilk tur kazalarında neler olduğunu açıkladı.
Quartararo, yarış dışı kaldıktan sonra ufak bir scooter kazasına karışmış
Son beş yarış kala şampiyonadaki avantajını iyice kaybeden Fabio Quartararo, Marc Marquez ile yaptığı kazanın ardından padoa dönerken ufak bir scooter kazası da geçirmiş.
MotoGP Aragon: Bastianini kazandı, Quartararo ve Marquez ilk turda yarış dışı kaldı!
MotoGP'de sezonun 15. ayağı olan Aragon Grand Prix'sini Enea Bastianini kazanırken; şampiyona lideri Fabio Quartararo ile Marc Marquez ilk turda temas yaşayarak yarış dışı kaldılar.