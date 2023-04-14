FIM, Marquez'in cezasını askıya aldı!

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Sezonun açılış yarışının henüz üçüncü turunda RNF Aprilia sürücüsü Miguel Oliveira ile temas yaşayan Marc Marquez, hem kendisinin, hem Oliveira'nın yarış dışı kalmasına sebep olmuş; dahası, kaza nedeniyle iki sürücü de sakatlanarak Arjantin GP'sini kaçırmıştı!

Sakatlığı devam eden Marquez bu hafta sonu ABD GP'sinde de yer almayacak, Oliveira ise sağlık kontrollerini geçmesinin ardından geri dönüyor.

Temas nedeniyle FIM hakemleri Marquez'e Arjantin GP'si için çifte uzun tur cezası verdi, ancak kendisinin yarıştan çekilmesi nedeniyle ceza yeniden düzenlendi ve cezanın "Marquez'in katılacağı bir sonraki yarışta" uygulanacağı belirtildi.

Honda'ya göre bu durum kurallara aykırıydı, dolayısıyla takım resmi bir temyiz başvurusunda bulundu.

Perşembe günü toplanan ve Sakari Vuorensola, Robert Hofstetter ile Marek Malecki'nin oluşturduğu FIM Temyiz Mahkemesi, her iki argümanı da dinledikten sonra cezanın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Buradan cezanın iptal edildiği kararı çıkmamalı, ceza sadece Mahkeme tarafından nihai bir karara varılana kadar askıya alınmış vaziyette!

Yine de bu karar Marquez'in lehine, nitekim kendisi ay sonunda İspanya GP'si için geri dönmesi ve henüz bir karara varılmamış olması halinde, çift uzun tur cezasını çekmek zorunda kalmayacak.

Yürütmenin durdurulması kararı, Honda'nın "temyiz başvurusunun makul bir başarı şansı olduğunu gösteren kanıtlar sunduğuna" yönelik düşüncelerinden ötürü talep edildi.

Mahkeme aşamasında Honda, "Marquez'in haklarını telafisi mümkün olmayan zararlardan korumak için durdurma kararının yararlı ve vazgeçilmez olacağını" savundu.

Sonuç olarak, FIM Temyiz Mahkemesi de Honda tarafından öne sürülen çeşitli temyiz iddialarının tam olarak incelenmesi için yürütmenin durdurulmasının gerekli olduğu kararına vardı.

Marc Marquez, Respol Honda with a bandage Photo by: Oriol Puigdemont