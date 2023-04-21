FIM başkanı Suzuki'nin MotoGP'ye döneceğini düşünüyor

2015'te tam zamanlı olarak MotoGP'ye geri dönen ve 2020'de Joan ile şampiyonluğu kazanan Suzuki, 2022 sezonunun ortasında şok bir açıklama yaparak sezonun sonunda artık yarışmayacağını duyurdu.

Suzuki ana neden olarak finansal nedenlerin yanı sıra değişen piyasa trendlerini gösterirken, Japon markanın fabrika destekli yarışlardan çekilmesi padokta zincirleme bir etki yarattı.

Cuma günü Assen Dünya Superbike turu sırasında konuşan Viegas, Suzuki'nin bir gün MotoGP'ye geri döneceğine inandığını çünkü 'rekabette olmazlarsa motosiklet satamayacaklarını' ve diğer markaların ileride FIM onaylı dünya şampiyonalarına yatırım yapacakları konusunda 'iyimser' olduğunu söyledi.

Motorsport.com tarafından FIM'in üreticileri MotoGP ve WSBK'ya çekmek için ne yapmayı umduğu sorulduğunda Viegas, "Suzuki bizi terk ettiği için zor."

"Japonya'da Bay Suzuki ile konuşma fırsatım oldu ve sahip oldukları tüm parayı yeni bir motor türüne yatıracaklarını söylediler, falan filan."

"Bence geri dönecekler. Rekabet içinde olmazlarsa motosiklet satamazlar."

"COVID sebebiyle çok zor iki yıl geçirdik ama bence işler şimdi çok daha iyiye gidiyor ve bence yeni üreticiler her iki yarışmaya da katılacak - MotoGP ve Superbike - ki bu kolay değil çünkü MotoGP'ye yapılan yatırım çok büyük."

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Superbike'ta rekabetçi olabilmek için çok iyi bir yatırıma ihtiyacınız var."

"Ama şimdi EWC'ye [Dayanıklılık Dünya Şampiyonası] Ducati'nin katıldığını görüyorsunuz, ki daha önce böyle bir şey yoktu. Ayrıca fabrikanın desteğine sahipler."

"Dolayısıyla iyimserim ama onları getirmek için yapmamız gereken şey, düzenlemelerin üreticilere göre yapılması - onlara karşı değil, aksi takdirde gelmezler."

"Yani tüm bunlar organizatörle, MSMA ile her zaman yaptığımız interaktif bir sistem ve FIM içinde de çok tartışıyoruz. Tek yol bu: tartışmak ve karar vermek." yanıtını verdi.

Viegas, MotoGP açısından sadece Kawasaki ve BMW'nin katılımının eksik olduğunu, ancak şu anda griddeki mevcut beş markanın genişletilmesi için bir alan bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Viegas, "MotoGP'de Kawasaki ve BMW'nin eksikliğini hissediyoruz."

"Ama gelmek istemiyorlar ve şu an için yer yok. Belki Suzuki geri döner, göreceğiz." dedi.