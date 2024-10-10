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MotoGP

FIM, MotoGP’de motor gelişimini dondurdu

MotoGP, üreticilerin 2027'de yürürlüğe girecek regülasyonlara odaklanabilmesi için 2025 ve 2026 sezonlarında motor gelişimini durduracak.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

FIM (Uluslararası Motosiklet Federasyonu), MotoGP'de 2025 ve 2026 sezonları için motor gelişimi donduracağını duyurdu.

Bu karar, üreticilerin 2027'de yürürlüğe girecek yeni düzenlemelere odaklanmalarını sağlayacak.

Mevcut kurallara göre, üreticiler her sezonun ilk Grand Prix'sinden önce tamamen yeni motorlar sunabiliyordu.

Ancak yeni belirlenen karara göre üreticilerin 2025 Tayland Grand Prix'sinde sunacakları motor, sezon boyunca kullanacakları motorla aynı olacak ve her sezon için sekiz motorla sınırlı olacaklar.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Motor gelişiminin dondurulmasından muaf tutulacak olanlar ise şu anda imtiyazlara sahip olan iki üretici, yani Honda ve Yamaha olacak.

Bu iki üreticinin statüsü, sezonun son birkaç yarışında alınan sonuçlarda dramatik bir iyileşme göstermezse değişmeyecek.

2027'de ise mevcut 1000cc motor formülü 850cc'ye düşürülecek. Ayrıca aerodinamik elemanlar ve sürüş yüksekliği ayarlayıcıları gibi diğer cihazlarda da önemli kısıtlamalar getirilecek.

Bu adım, mevcut teknik çerçevenin değişmesinden önce kalan iki sezonda fabrikaların yatırımını sınırlama isteği göz önüne alındığında mantıklı bir hareket olarak görülüyor.

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