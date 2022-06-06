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Ferrari'nin eski motor şefi, Yamaha ile anlaştı

Fabio Quartararo ile kontrat yenileyen Yamaha, motorun gücünü artırabilmek adına yeni çözüm arayışında ve bu kapsamda eski Ferrari F1 motor şefi Luca Marmorini ile anlaştılar.

Mark Bremer
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Ferrari'nin eski motor şefi, Yamaha ile anlaştı
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Yamaha, Barselona yarışından kısa bir süre önce son şampiyon Fabio Quartararo'nun anlaşmasını en az iki yıl daha uzattığını duyurdu. Fransız sürücü, geçen yıl altı sene aradan sonra Yamaha'ya ilk dünya şampiyonluğunu getirmişti ancak başlangıçta Japon üreticiyle devam edip etmeme konusunda tereddütleri vardı.

Bu, kısmen M1'le ilgili gelişim eksikliğinden kaynaklanıyordu çünkü Yamaha, son yıllarda griddeki en yavaş motorlardan birine sahip ive bu yıl neredeyse hiç ilerleme kaydedemediler.

Yamaha, Fransız sürücüyü memnun edebilmek, bundan da öte galibiyet mücadelesinde kalabilmek adına motorun gücünü artırmak zorundaydı.

Bunun için de Quartararo'ya yeni isimlerle anlaşacakları ve motoru geliştirecekleri konusunda garantiler verdiler.

İtalyan spor gazetesi La Gazetta dello Sport Cumartesi günü Yamaha'nın Luca Marmorini ile anlaşmaya vardığını iddia etti.

Motorsport.com, bu konuda Yamaha ile iletişime geçerken, Japon üretici haberleri doğruladı. İtalyan motor şefi, Yamaha'da danışmanlık görevi üstlenecek.

Marmorini, 1990 ve 2014 yılları arasında Maranello merkezli Ferrari F1 takımında çalışmış ve Ferrari bu süreçte pek çok şampiyonluk kazanmıştı.

Daha sonra Renault ve Toyota ile çalışan Marmorini ile Yamaha arasındaki anlaşmanın tam zamanlı olması beklenmiyor.

Marmorini daha önce Aprilia'da da danışman olarak görev almıştı.

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