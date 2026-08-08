Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

MotoGP Britanya GP

Augusto Fernandez: “Önümüzdeki yıl ‘wildcard’ olmasa bile yoğun olacağım”

Yamaha test sürücüsü Augusto Fernandez, 2027’de wildcard katılımları yasaklanacak olsa da yoğun bir sezon geçireceğini söyledi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing

Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

2024 sezonunun sonunda Tech3 KTM takımından ayrılarak Yamaha’nın test ekibine katılan Augusto Fernandez, bu tarihten itibaren dokuz kez wildcard hakkıyla yarışlara dahil oldu. Ancak önümüzdeki sezon gelecek kural değişiklikleriyle ana sınıfta bu imkânın kaldırılacak olması, henüz 20'li yaşlarının sonunda olan İspanyol sürücünün yarış temposundan uzak kalacağı anlamına geliyor.

Britanya GP antrenman seansının ardından açıklamalarda bulunan Fernandez, yarışamasa bile yeni motosiklet geliştirme sürecinin tüm zamanını alacağını vurguladı: "Açıkçası imzayı atarken 2027'de wildcard yarışlarına katılamayacağımı bilmiyordum ama durum bu.” 

“Yeni motosiklet için önümüzdeki yılı ve kış dönemi kapsayan devasa bir test programımız var. Dolayısıyla wildcard olmasa bile takvimim fazlasıyla dolu ve yoğun geçecek."

Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing

Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Silverstone’daki cuma antrenmanlarında seansın en yavaş ismi olan Fernandez, uzun süredir 850cc projesine odaklandığı için mevcut motosikletin yarış temposuna ayak uydurmakta zorlandığını dile getirdi. 

Her wildcard hafta sonunda ilk günü motosiklete alışmakla geçirdiğini belirten tecrübeli sürücü, durumunu şu sözlerle özetledi: "Sabah seansında yeni bir parça denemedim.” 

“Zaten yeterli hıza ulaşmadan yeni bir şeyler test etmek doğru olmaz. Önce yarış temposunu yakalamanız gerekir.” 

“850cc motosiklet şu ankinden çok farklı bir yapıda, bu yüzden herhangi bir test parçasına geçmeden önce mevcut motosikletin hissini yeniden kazanmam gerekiyor. Yarın neler yapabileceğimize bakacağız."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber MotoGP Britanya GP 2. antrenman: En hızlı isim Di Giannantonio oldu, Toprak 19. sırada
Sonraki haber MotoGP Britanya GP sıralama: Martin tur rekoruyla pole pozisyonunda, Toprak 22. sırada

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Verstappen, kendi takımının planlarını açıkladı: "Formula 1’e girmeyeceğiz"

Formula 1
Formula 1
Verstappen, kendi takımının planlarını açıkladı: "Formula 1’e girmeyeceğiz"

Wolff: “Ferrari adeta sızlanıyor”

Formula 1
Formula 1
Wolff: “Ferrari adeta sızlanıyor”

MotoGP Britanya GP 2. antrenman: En hızlı isim Di Giannantonio oldu, Toprak 19. sırada

MotoGP
MotoGP
Britanya GP
MotoGP Britanya GP 2. antrenman: En hızlı isim Di Giannantonio oldu, Toprak 19. sırada

Son Haberler

Szafnauer anlattı: Wolff, Force India’nın pembe tasarımına nasıl katkı sağladı?

Formula 1
F1 Formula 1
Szafnauer anlattı: Wolff, Force India’nın pembe tasarımına nasıl katkı sağladı?

Verstappen, kendi takımının planlarını açıkladı: "Formula 1’e girmeyeceğiz"

Formula 1
F1 Formula 1
Verstappen, kendi takımının planlarını açıkladı: "Formula 1’e girmeyeceğiz"

Canlı dereceler: MotoGP Britanya GP sprint

MotoGP
MGP MotoGP
Britanya GP
Canlı dereceler: MotoGP Britanya GP sprint

Domenicali doğruladı: "Almanya Grand Prix'si kesinlikle geri dönecek"

Formula 1
F1 Formula 1
Domenicali doğruladı: "Almanya Grand Prix'si kesinlikle geri dönecek"