Augusto Fernandez: “Önümüzdeki yıl ‘wildcard’ olmasa bile yoğun olacağım”
Yamaha test sürücüsü Augusto Fernandez, 2027’de wildcard katılımları yasaklanacak olsa da yoğun bir sezon geçireceğini söyledi.
Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
2024 sezonunun sonunda Tech3 KTM takımından ayrılarak Yamaha’nın test ekibine katılan Augusto Fernandez, bu tarihten itibaren dokuz kez wildcard hakkıyla yarışlara dahil oldu. Ancak önümüzdeki sezon gelecek kural değişiklikleriyle ana sınıfta bu imkânın kaldırılacak olması, henüz 20'li yaşlarının sonunda olan İspanyol sürücünün yarış temposundan uzak kalacağı anlamına geliyor.
Britanya GP antrenman seansının ardından açıklamalarda bulunan Fernandez, yarışamasa bile yeni motosiklet geliştirme sürecinin tüm zamanını alacağını vurguladı: "Açıkçası imzayı atarken 2027'de wildcard yarışlarına katılamayacağımı bilmiyordum ama durum bu.”
“Yeni motosiklet için önümüzdeki yılı ve kış dönemi kapsayan devasa bir test programımız var. Dolayısıyla wildcard olmasa bile takvimim fazlasıyla dolu ve yoğun geçecek."
Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Silverstone’daki cuma antrenmanlarında seansın en yavaş ismi olan Fernandez, uzun süredir 850cc projesine odaklandığı için mevcut motosikletin yarış temposuna ayak uydurmakta zorlandığını dile getirdi.
Her wildcard hafta sonunda ilk günü motosiklete alışmakla geçirdiğini belirten tecrübeli sürücü, durumunu şu sözlerle özetledi: "Sabah seansında yeni bir parça denemedim.”
“Zaten yeterli hıza ulaşmadan yeni bir şeyler test etmek doğru olmaz. Önce yarış temposunu yakalamanız gerekir.”
“850cc motosiklet şu ankinden çok farklı bir yapıda, bu yüzden herhangi bir test parçasına geçmeden önce mevcut motosikletin hissini yeniden kazanmam gerekiyor. Yarın neler yapabileceğimize bakacağız."
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