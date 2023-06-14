Fernandez, Mugello yarışını kaskında kusmukla bitirmek zorunda kaldı

İspanyol sürücü Mugello'da zorlu bir hafta sonu geçirdi ve Cumartesi günü iki kez kaza yaparak 19. başladığı yarışı 17. sırada bitirdi.

Yarıştan önceki gece geçirdiği kazalardan kaynaklanan ağrılar nedeniyle uyuyamayan Fernandez'e MotoGP doktorları tarafından ilaç verilmişti.

Ancak tüm bunlar Mugello'nun yoğun sıcağıyla birleşince, sürücünün kendi kaskının içine kusmasına sebep oldu. Bunun ardından Tech3'ten Augusto Fernandez'le neredeyse temas yaşıyordu.

Fernandez, "Cumartesi çok zor bir gündü, çok kötü bir sonuç elde ettim. Pazar günü tempo çok iyiydi, Maverick Vinales ile aynı gibiydim, Miguel Oliveira ile birlikte Aleix Espargaro'yu kovalıyorduk."

"Hedefimiz, diğer Aprilialarla birlikte gitmekti."

"Yarışın bir noktasında Fabio Di Giannantonio'yu geçmeyi başardım ve biraz uzaklaşan Maverick'i kovalamaya başladım."

"Onu yakaladım ve sonra, sıcak çarpmasından, dünkü kazalardan, ilaçtan ya da gece neredeyse hiç uyumadığımdan mı bilmiyorum ama kendimi kötü hissetmeye başladım. Kaskın içine kustum ve doğal olarak yavaş gitmeye çalıştım."

"Dayanmaya çalıştım ama beni geçtiğinde neredeyse Augusto ile temas ediyordum çünkü kaskın içinde hiçbir şey göremiyordum. Kirli bir vizörle sürüyordum."

Raul Fernandez, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Fernandez yarıştaki durumu için "Kimseyi, en azından doktorları suçlamak istemiyorum" derken, sabah ısınmasında motosiklet üzerinde çok sert olduğu için 'Robocop gibi göründüğünü' itiraf etti.

Pazar günkü yarıştan önceden çekilmesinin bir seçenek olup olmadığı sorulduğunda ise Fernandez, şu yanıtı verdi: "Hayır, hiçbir zaman bu bir seçenek değildi, şakası bile yapılmadı."

"Arkamızda çalışan pek çok insan var ve bu onlara saygısızlık olur."

"Sonuçta yarışmak için para alıyoruz. Ne kadar kötü olursanız olun çıkıp yüzünüzü göstermeniz gerekiyor ve ben de öyle yaptım - takım ve Aprilia için yüzümü gösterdim; ta ki büyük bir sorun yaşayana kadar."