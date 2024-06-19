Fernandez, MotoGP takımlarından teklif gelmemesi halinde Moto2'ye geri dönmeyi düşünmüyor

2021 sezonunda Moto2’yi ikinci olarak tamamlayan Fernandez, 2022'de MotoGP'ye adım attığından beri motosiklet yarışlarının alt kategorilerindeki performansını gösteremedi.

İlk iki sezonunda motosiklet yarışlarının en üst sınıfında sadece bir kez ilk beşe girebilen Fernandez, 2024'te son yarışlarda formunda bir artış yaşadı. Katalonya GP sprint yarışını önde götürürken kaza yaptı ve ertesi gün Barselona'da yapılan grand prix'de Trackhouse Racing Aprilia ile altıncı oldu ve ön sırada yer aldı.

Ducati’nin Marc Marquez'i 2025 için fabrika takımına terfi ettirerek sürücü pazarını sarsmasının ardından, koltuklar hızla dolmaya başladı.

Maverick Vinales'in KTM ile anlaşmasının ardından Aprilia'da üç koltuk boşta kaldı ve bu da Fernandez'e 2025'te Trackhouse'da kalmak için daha fazla seçenek sunuyor.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Geçen ayın sonunda Barselona'da yaptığı açıklamada, "Ne yapmak istediğimi biliyorum, kalmak istediğimi biliyorum."

"Bu konu hakkında konuşmanın zamanı olmadığını düşünüyorum. İki ya da üç yarış daha beklememiz gerektiğini düşünüyorum ama her şeyin iyi gittiğini söyleyebilirim." dedi Fernandez.

Kendisine Moto2'ye geri dönmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Hayır. Bence hayır. Bunu düşünmeden önce bazı önceliklerimiz var." dedi.

Geçmişte sürücüler, motosiklet yarışlarının zirvesi olan MotoGP dışındaki grand prix yarışlarının diğer sınıflarında başarılı kariyerler yaparak isimlerini duyurabiliyorlardı ancak bu günler geride kaldı. 2010'dan bu yana Moto2, 250cc sınıfının yerini aldığından beri çok az sürücü, orta sınıfa geri dönüp ardından MotoGP'ye geri dönme yolunu bulabildi.

Bir kez MotoGP yarış galibi Toni Elias, 2010'da MotoGP’den Moto2'ye geçti ve o yıl şampiyonluğu kazandıktan sonra 2011'de LCR Honda ile geri döndü. Bu, Elias'ın MotoGP'deki son tam sezonu oldu ve en iyi sonucu sekizincilikti.

Alex De Angelis, 250cc sınıfından 2008'de MotoGP'ye giriş yaptı. MotoGP'de iki yıl geçirdikten sonra Moto2'ye döndü ve ara sıra MotoGP yarışları yaptıktan sonra 2015'te Ioda Racing ile tam zamanlı dönüş yaptı, ancak birkaç yarışı sakatlık nedeniyle kaçırdı.

MotoGP'den Moto2'ye ve ardından tekrar MotoGP’ye geri dönen en dikkat çekici sürücü, bunu 2010-2012 yılları arasında yapan Aleix Espargaro'dur. Yıl sonunda emekli olacak olan Espargaro, MotoGP seviyesinde üç grand prix kazandı ve Suzuki ve Aprilia'nın öncü paketler geliştirmesinde önemli rol oynadı.