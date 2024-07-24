Fernandez, iki yıl daha Trackhouse ile MotoGP'de yarışacak

Fernández bu yıl RS-GP ile Barcelona ve Sachsenring'de ilk çizgide yer almak ve yılın ilk dokuz yarışında dört kez ilk ona girmek gibi etkileyici sonuçlar elde etti.

Daha eski bir motosikletle yarışmasına rağmen Fernández'in takım arkadaşı Miguel Oliveira'dan sadece beş puan gerisinde yer alması bir başka dikkat çekici konu.

Trackhouse, bundan ötürü genç sürücünün yeteneklerine inanarak kendisiyle iki yıllık anlaşma yeniledi.

Sezonun ikinci yarısında, yönetmelikler nedeniyle yeni eski bir motora sahip olsa da gelecek yıl güncel motosiklete geçecek..

Fernández, “Trackhouse Racing'de kaldığım için çok mutluyum."

"Justin ve Davide'nin önderlik ettiği bu yeni proje harika. Gerçekten çok iyi bir takım kurdular."

"Geleceğe yönelik planlarından memnunum. Ne yapmak istedikleri ve beni nelerin beklediği konusunda net fikirleri var."

"Burada kalmak benim için bir öncelikti. İki yıl daha burada yarışacak olmak beni çok mutlu ediyor ama bu aynı zamanda yapılacak çok iş olduğu anlamına da geliyor."

"2025 ve 2026'da tam fabrika motosikletine sahip olacağız. Bu harika bir haber. Gelecek yıla hazırlanmak için sezonun ikinci yarısını iyi değerlendirmeliyiz."

"Sakin kalmalı, motosiklet hakkında her şeyi öğrenmeli ve 2025 için ne yapmamız gerektiğini görmeliyiz. Bu çok önemli." dedi.

Takım arkadaşı Miguel Oliveira ise büyük olasılıkla gelecek sezon Pramac'a gidecek.